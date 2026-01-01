Acasă » Știri » Gică Popescu, anunțul momentului despre Ianis Hagi, de Revelion! Adio, Turcia

Gică Popescu, anunțul momentului despre Ianis Hagi, de Revelion! Adio, Turcia

De: Simona Tudorache 01/01/2026 | 14:53
Gică Popescu, anunțul momentului despre Ianis Hagi, de Revelion! Adio, Turcia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Gică Popescu dă ca sigură plecarea lui Ianis Hagi de la Alanyaspor. Internaționalul român a ajuns în vară în Turcia, după ce cei de la Rangers i-au reziliat contractul, iar o perioadă s-a aflat în tatonări cu mai multe cluburi.

Ianis Hagi a activat în 14 meciuri de la Alanyaspor și a marcat de două ori. Deși are o evoluție favorabilă, Gică Popescu are convingerea că Ianis a revenit la forma din trecut, după accidentările suferite, și poate opta pentru o echipă cu greutate.

„Ce pot să spun e că au fost foarte multe discuții în acea perioadă. Ne întâlneam deseori și vorbeam despre acest lucru. Erau multe, multe echipe care îl doreau. Până la urmă, decizia i-a aparținut lui Ianis. Sunt convins că a analizat și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere sportiv această ofertă și s-a hotărât să meargă în Turcia. Eu sunt convins că nu va sta mult timp acolo. Este o perioadă în care Ianis să revină la forma pe care a avut-o la un moment dat, și acum joacă de multe ori foarte bine, fie la echipa națională, fie la echipa de club. Nu cred că va rămâne mult timp acolo”, a declarat Gică Popescu, potrivit sport.ro.

Gică Popescu crede că doar Gică Hagi poate să îl sfătuiască pe Ianis

Fostul fotbalist susține că îi respectă deciziile lui Ianis Hagi, dar nu îi dă sfaturi, pentru că acest rol îi revine lui Gică Hagi, celebrul lui tată. Gică Popescu are convingerea că Hagi își cunoaște cel mai bine copilul și îi poate fi alături.

„Avea cine să îl sfătuiască, nu avea nevoie de sfaturile mele, pentru că avea pe cineva lângă el care putea să îl sfătuiască la fel de bine ca mine sau mult mai bine, pentru că e tatăl său și e normal să gândească și să vadă lucrurile de aproape și să își cunoască copilul cum nimeni altcineva nu îl cunoaște”, a mai spus spus Gică Popescu.

Foto: Facebook

Citește și: Pasiunea pe care a moştenit-o Gică Popescu de la tatăl său: “O fac și acum cu mare plăcere”. Unde și-a petrecut o mare parte din copilărie

Citește și: Gigă Popescu i-a cumpărat fiicei sale o mașină de doar 10.000 de euro. Motivul pentru care nu a ales ceva mai scump

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum au petrecut bucureștenii Revelionul. Oamenii au întâmpinat Anul Nou cu petreceri în aer liber sau în cluburi
Știri
Cum au petrecut bucureștenii Revelionul. Oamenii au întâmpinat Anul Nou cu petreceri în aer liber sau în cluburi
Dan Negru ”distruge” Antena 1, după audiența slabă de Revelion: ”Noi știm cum au ajuns acolo, dar tăcem”
Știri
Dan Negru ”distruge” Antena 1, după audiența slabă de Revelion: ”Noi știm cum au ajuns acolo, dar tăcem”
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce este bine să bei vin pe 1 ianuarie
Mediafax
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce...
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400...
Anunțul hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov cu câteva ore înaintea petrecerii de Revelion, pentru care turiștii au plătit bani buni
Prosport.ro
Anunțul hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov cu câteva ore înaintea petrecerii de...
Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Legea aduce și noi beneficii pentru vechime mare
Adevarul
Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Legea aduce și noi beneficii...
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea Crans Montana: „Mi-a reamintit de Colectiv
Digi24
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în vigoare
Mediafax
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat impresionată! Momente de neuitat pentru „Simo”
Prosport.ro
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat impresionată! Momente...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Click.ro
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată...
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
go4it.ro
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce trebuie să facem în ianuarie ca să evităm greșelile majore. Sanda Ionescu avertizează: „Suntem ...
Ce trebuie să facem în ianuarie ca să evităm greșelile majore. Sanda Ionescu avertizează: „Suntem pe nisipuri mișcătoare”
Bancul de An Nou | Sergiu Mecanicul
Bancul de An Nou | Sergiu Mecanicul
Cum au petrecut bucureștenii Revelionul. Oamenii au întâmpinat Anul Nou cu petreceri în aer liber ...
Cum au petrecut bucureștenii Revelionul. Oamenii au întâmpinat Anul Nou cu petreceri în aer liber sau în cluburi
Dan Negru ”distruge” Antena 1, după audiența slabă de Revelion: ”Noi știm cum au ajuns acolo, ...
Dan Negru ”distruge” Antena 1, după audiența slabă de Revelion: ”Noi știm cum au ajuns acolo, dar tăcem”
Coincidența tristă, după moartea tatălui Loredanei Groza. S-a stins chiar înainte de ziua lui
Coincidența tristă, după moartea tatălui Loredanei Groza. S-a stins chiar înainte de ziua lui
Naomi Hedman și-a oficializat relația cu noul iubit, chiar de Revelion. Fosta lui Florin Ristei iubește ...
Naomi Hedman și-a oficializat relația cu noul iubit, chiar de Revelion. Fosta lui Florin Ristei iubește din nou
Vezi toate știrile
×