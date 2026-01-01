Gică Popescu, anunțul momentului despre Ianis Hagi, de Revelion! Adio, Turcia

Gică Popescu dă ca sigură plecarea lui Ianis Hagi de la Alanyaspor. Internaționalul român a ajuns în vară în Turcia, după ce cei de la Rangers i-au reziliat contractul, iar o perioadă s-a aflat în tatonări cu mai multe cluburi.

Ianis Hagi a activat în 14 meciuri de la Alanyaspor și a marcat de două ori. Deși are o evoluție favorabilă, Gică Popescu are convingerea că Ianis a revenit la forma din trecut, după accidentările suferite, și poate opta pentru o echipă cu greutate.

„Ce pot să spun e că au fost foarte multe discuții în acea perioadă. Ne întâlneam deseori și vorbeam despre acest lucru. Erau multe, multe echipe care îl doreau. Până la urmă, decizia i-a aparținut lui Ianis. Sunt convins că a analizat și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere sportiv această ofertă și s-a hotărât să meargă în Turcia. Eu sunt convins că nu va sta mult timp acolo. Este o perioadă în care Ianis să revină la forma pe care a avut-o la un moment dat, și acum joacă de multe ori foarte bine, fie la echipa națională, fie la echipa de club. Nu cred că va rămâne mult timp acolo”, a declarat Gică Popescu, potrivit sport.ro.

Gică Popescu crede că doar Gică Hagi poate să îl sfătuiască pe Ianis

Fostul fotbalist susține că îi respectă deciziile lui Ianis Hagi, dar nu îi dă sfaturi, pentru că acest rol îi revine lui Gică Hagi, celebrul lui tată. Gică Popescu are convingerea că Hagi își cunoaște cel mai bine copilul și îi poate fi alături.

„Avea cine să îl sfătuiască, nu avea nevoie de sfaturile mele, pentru că avea pe cineva lângă el care putea să îl sfătuiască la fel de bine ca mine sau mult mai bine, pentru că e tatăl său și e normal să gândească și să vadă lucrurile de aproape și să își cunoască copilul cum nimeni altcineva nu îl cunoaște”, a mai spus spus Gică Popescu.

Foto: Facebook

Citește și: Pasiunea pe care a moştenit-o Gică Popescu de la tatăl său: “O fac și acum cu mare plăcere”. Unde și-a petrecut o mare parte din copilărie

Citește și: Gigă Popescu i-a cumpărat fiicei sale o mașină de doar 10.000 de euro. Motivul pentru care nu a ales ceva mai scump