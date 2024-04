Gigă Popescu i-a cumpărat fiicei sale o mașină de doar 10.000 de euro. Motivul pentru care nu a ales ceva mai scump

Maria, fiica mea, trebuie să fie fericită că are o mașină nouă, e prima mașină pe care o conduce după ce și-a luat permisul. Eu, când am început, am pornit cu un 1300, apoi m-am dus la 1310, 1400. M-am dus afară, am făcut bani la Eindhoven și mi-am cumpărat prima mea mașină cu banii mei.

Mașina pe care o conduce Maria este pe banii mei. Ea acum lucrează la două afaceri, una împreună cu mine, și i-am promis că dintr-unul dintre business-uri, dacă merge bine, o să-și schimbe mașina. Dar să fie mulțumită că primește o mașină gratis, atât am considerat eu – că prima mașină nu poate să fie decât una ca aceasta.”, a spus Gică Popescu pentru sursa citată.