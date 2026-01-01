Naomi Hedman și-a oficializat relația cu noul iubit, chiar de Revelion. Fosta lui Florin Ristei iubește din nou

Naomi Hedman, cunoscută publicului românesc atât pentru aparițiile sale pe scena X Factor, cât și pentru relația trecută cu Florin Ristei, pare să fi intrat în 2026 cu inima deschisă pentru o nouă iubire. După câteva luni de singurătate, marcate de despărțirea de Andrew Barabancea, fiul Ozanei Barabancea, Naomi nu a stat mult pe gânduri și a ales să petreacă sărbătorile de iarnă în compania unui nou partener, muzicianul Lazy Ed.

Despărțirea de Andrew Barabancea, părea să lase impresia că Naomi ar putea petrece o perioadă mai lungă singură. Cu toate acestea, frumoasa britanică a demonstrat că viața personală nu rămâne niciodată statică, iar oportunitățile de iubire pot apărea chiar și după experiențe emoționale complicate. În trecut, relația cu Florin Ristei și logodna lor au fost subiect foarte discutat, iar acum atenția fanilor se mută asupra noii povești de dragoste, care pare mult mai discretă.

Naomi Hedman iubește din nou!

Povestea lor a fost confirmată subtil de imaginile postate pe rețelele sociale, unde cei doi apar în ipostaze tandre, zâmbind și sărutându-se. Fotografiile publicate de Naomi în noaptea de Revelion au atras rapid atenția. Într-un mod discret, dar foarte sugestiv, artista a semnalat astfel că relația cu Lazy Ed este una serioasă și asumată.

Lazy Ed este un nume cunoscut în cercurile muzicale urbane, fiind asociat cu stiluri precum R&B, hip-hop și urban-pop. Colaborările sale cu artiști precum Mario Fresh i-au adus notorietate în industria muzicală românească, iar faptul că Naomi a ales să fie alături de el scoate în evidență legătura sa constantă cu lumea muzicii. Din acest punct de vedere, noul cuplu pare să împărtășească nu doar sentimente, ci și pasiuni comune, mai ales în ceea ce privește muzica și evenimentele culturale.

