Acasă » Exclusiv » Naomi Hedman, mai sinceră ca niciodată! S-a schimbat complet când a fost întrebată de relaţia cu fiul Ozanei Barabancea: “Nu știu cine este!”

De: Rebeka Pascu 17/09/2025 | 23:40
Naomi Hedman și fiul Ozanei Barabancea au trăit o poveste scurtă, dar intensă de iubire. S-au afișat în ipostaze tandre pe rețelele de socializare, dar neașteptat, așa cum a apărut relația, a venit și despărțirea… Niciunul dintre ei nu a făcut declarații cu privire la separarea lor…până acum! Fosta iubită a lui Florin Ristei a dat cărțile pe față despre ambele relații mediatizate în care a fost implicată. Culmea, pe unul dintre ei, vedeta „nu și-l mai amintește”! CANCAN.RO vă prezintă interviul incredibil al artistei în exclusivitate.

Naomi Hedman a devenit cunoscută odată cu participarea sa în cadrul show-ului X Factor, acolo unde l-a cunoscut pe Florin Ristei. La scurt timp după filmări, cei doi au recunoscut că formează un cuplu. Artistul era pregătit să facă pasul cel mare, căci i-a pus pe deget inelul de logodnă, dar s-au despărțit subit din cauza distanței, după spusele lui. Nu a durat mult până când Naomi și-a găsit fericirea în brațele lui Andrew Barabancea. Nici de această dată nu a fost cu noroc! Ozana Barabancea a dat de înțeles, acum puțin timp, în cadrul unui interviu, că fiul ei se axează pe carieră și nu are timp de iubite, semn că Naomi nu ar mai fi prin peisaj. Fosta iubită a lui Ristei a decis să pună punctul pe „i” și să încheie speculațiile referitoare la relațiile sale, într-un interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO

Naomi Hedman și Andrew Barabancea. Sursă foto: Instagram
Naomi Hedman și Andrew Barabancea Sursă foto: Instagram

„Dacă compar relațiile pe care le-am avut, prefer să fiu singură”

Prezentă la premiera filmului „SITUATIONSHIPS- Combinații, nu relații”, Naomi Hedman a vorbit fără perdea despre relațiile pe care le-a avut în trecut. Totuși…a uitat „de la mână până la gură” cum îl cheamă pe ultimul său iubit. Da, ați citit bine. Interviul vedetei acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO schimbă totul la 180 de grade.

Naomi Hedman: Prefer o relație sănătoasă. Nu contează…Dacă este o “situație “ sănătoasă și puțin stresantă, dacă este o relație, trebuie să fie una sănătoasă. Nu îmi plac relațiile toxice.

CANCAN.RO: Ai avut relații toxice în trecut?

Naomi Hedman: Da. Am avut multe relații toxice înainte.

CANCAN.RO: Și cum le-ai gestionat?

Naomi Hedman: Nu știu. Mereu am ajuns să plec. La un moment dat simți că este prea mult. Ajunge să fie o situație ridicolă. Simt că mă pierd pe mine, sacrific lucruri, sau chiar pe mine.

CANCAN.RO: Tu ești cea care părăsește.

Naomi Hedman: Da. Tot timpul plec!

CANCAN.RO: E greu.

Naomi Hedman: Să știi că este greu. Am mulți prieteni care au relații, nu sunt fericiți, dar nu pleacă. Eu cred că trebuie să pleci, că până la urmă, de ce am venit pe pământ?

CANCAN.RO: Preferi să fii singură sau într-o relație?

Naomi Hedman: Dacă compar cu relațiile pe care le-am avut, prefer să fiu singură.

CANCAN.RO: Incluzându-l pe Andrew?

Naomi Hedman: Poftim?

CANCAN.RO: Incluzându-l pe Andrew?

Naomi Hedman: Nu știu cine este!

Dacă nu își aduce aminte cine este Andrew, CANCAN.RO îi reamintește. Vedeta părea că este pe culmile fericirii alături de fiul Ozanei Barabancea, dar acum ne gândim… Oare cu ce o fi greșit muzicianul încât fosta iubită i-a „uitat” până și numele? Rămâne de văzut, iar noi vă vom ține la curent cu toate detaliile picante!

