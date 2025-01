Când a cerut-o Florin Ristei pe Naomi Hedman de soție! „Dar nu consider că primul 'te iubesc'...”

Naomi Hedman și Florin Ristei s-au despărțit în urmă cu aproximativ un an, iar bruneta și-a refăcut viața alături de Andrew Barabancea, fiul Ozanei Barabancea. În schimb, artistul nu s-a mai afișat de atunci alături de altă femeie. Mai mult decât atât, recent, fostul jurat de la X Factor a povestit cum a cerut-o în căsătorie pe fosta iubită. Puțini oameni știu că cei doi au fost logodiți.

Florin Ristei și Naomi Hedman au trăit o frumoasă poveste de dragoste și chiar au fost logodiți. Totuși, cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite. Fosta concurentă de la X Factor România s-a hotărât să se mute înapoi la Londra, orașul în care s-a născut. Din păcate, distanța i-a făcut să se despartă.

În cadrul podcastului „Sold Out Media”, Florin Ristei a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Naomi Hedman. La un moment dat, Speak l-a întrebat pe prietenul său care a fost cel mai important moment pe care l-a trăit alături de fosta iubită.

Fostul jurat de la X Factor a fost puțin reținut în a discuta despre acest subiect. În cele din urmă, Florin Ristei a mărturisit că momentul pe care și-l amintește cu drag a fost cererea în căsătorie. De asemenea, a povestit cum a decurs totul.

„Florin Ristei: Nu consider că a fost unul wow, încât să sar după el. OK… dacă ar fi să aleg… Păi când ne-am logodit.

Speak: Bă, stai, tu ai fost logodit cu Naomi? (….) Și cum ai cerut-o?

Florin Ristei: Acasă (…) Dar a fost repede atunci, în primele 4 luni. După aceea, de aia am stat liniștit. Eu sunt mai pragmatic așa, să știi. Adică sunt emoțional, dar nu consider că primul «te iubesc» și cererea în căsătorie… astea sunt niște momente pe care mi le aduc aminte. Dar am momente mai mari într-o relație care mă fac să mă gândesc cu bucurie la relația aia decât astea definitorii.”, a fost dialogul dintre cei doi.