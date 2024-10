Cu cine s-a cuplat Naomi Hedman, fosta iubită a lui Florin Ristei. Nimeni nu se aștepta la asta!

Cuplu bombă în showbiz! L-a lăsat pe Ristei și s-a combinat cu fiul Ozanei Barabancea. Naomi Hedman are cu siguranță un tipar de bărbați de care este atrasă, dar această legătură este total neașteptată. După ce fostul ei a zis că motivul despărțirii este distanța, se pare că Naomi încă vizitează meleagurile românești pentru actualul Andrew Barabancea.

După 1 an de la despărțirea dintre Naomi Hedman și Florin Ristei, bruneta și-a găsit fericirea în brațele fiului Ozanei Barabancea. Andrew a postat un story care a lăsat mască urmăritorii. Tânărul a filmat-o pe Naomi în timp ce dansa într-un muzeu, iar apelativul folosit de acesta a dezvăluit relația. Frumoasa brunetă este denumită „babe” în filmulețul postat.

După cum vă spuneam, cei doi s-au afișat împreună prin intermediul unui story postat de Andrew. Se pare că, Naomi este din ce în ce mai fericită, iar Ristei este istorie.

Cei doi se aflau într-un muzeu din București, iar Naomi era veselă și pusă pe glume, de unde vine și descrierea atașată de fiul Ozanei:

„Babe, be serious..we are in a museum

(Iubito, fii serioasă..suntem într-un muzeu)”.