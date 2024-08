Florin Ristei revine la X Factor! Ce rol major va avea în emisiunea Antenei 1

Surpriză în noul sezon al emisiunii X Factor! Florin Ristei, câștigătorul show-ului în 2013 și fost jurat, se alătură proiectului, însă de această dată va avea un rol total diferit. Antena 1 a făcut anunțul în urmă cu puțin timp.

La jumătatea lunii iulie, Antena 1 a anunțat că show-ul X Factor revine pe micile ecrane cu o nouă formulă la masa juriului. Loredana Groza a anunțat atunci că nu a putut să accepte oferta de a face parte din noul sezon. Așadar, producătorii au ales doi jurați noi care s-au alăturat proiectului. Cele patru persoane care se vor lupta să găsească factorul X sunt Delia, Puya, Marius Moga şi Ştefan Bănică. În plus, Florin Ristei va avea și el un rol important în emisiune.

Povestea lui Florin Ristei la X Factor este una veche. Artistul a fost câștigătorul sezonului din 2013, mentorul său fiind Delia. După 7 ani, prezentatorul de la Super Neatza s-a întors în emisiune, dar a ocupat poziția de jurat.

Ei bine, nici de această dată, Florin Ristei nu va lipsi din cadrul show-ului, însă va avea un alt rol. Cântărețul se alătură proiectului din postura de producător muzical. Alături de echipa sa, artistul se va asigura că toți concurenții au parte de condiții bune pentru a putea face performanță.

„Anul ăsta am acceptat o nouă provocare pentru mine la X Factor. După ce am concurat, am câştigat şi am jurizat acest concurs, m-am gândit să nu mă opresc aici, aşa că anul acesta voi fi producătorul muzical al show-ului. Cine ştie, poate la anul mă vedeţi cameraman sau regizor de emisie, ca să le fac chiar pe toate!

Acum, sincer, chiar mă bucur că am fost ales ca producător muzical pentru noul X Factor, pentru că simt că am ceva de spus în direcţia în care se îndreaptă acest show. Împreună cu băieţii mei din trupă şi cu tehnicienii noştri, voi asigura toţi concurenţii de cele mai bune condiţii în care să performeze la cele mai înalte standarde.”, a declarat Florin Ristei, potrivit A1.ro.