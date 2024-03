Oana Zăvoranu, medicul Bogdan Ioan Furtună și avocatul Călin Ionuț, cel care ar fi mediat, susține el, întâlnirile și negocierile dintre brunetă și medic au fost prezenți la Curtea de Apel București. Bruneta și avocatul Călin Ionuț au fost audiați în procesul de șantaj pe care medicul Bogdan Furtună l-a deschis împotriva lor. Bogdan Furtună, managerul Spitalului Colțea din București, susține că ar fi fost șantajat de Oana Zăvoranu. Aceasta din urmă i-ar fi solicitat, susține el, 800.000 de euro pentru a nu-l acuza că i-ar fi administrat în mod incorect clinica privată. A avut loc al nouălea termen în proces.

Oana Zăvoranu a fost acuzată în urmă cu câțiva ani de medicul Furtună, cel cu care a și colaborat pentru a pune bazele clinicii, de șantaj. Cei doi s-au întâlnit în sala de judecată într-un nou termen din proces. Prezent a fost și avocatul Călin Ionuț, despre care bruneta susține că a ajuns în această situație din cauza lui. Vedeta spune că nu a cerut niciodată o sumă injustă, iar acum dorește doar să își recupereze prejudiciul de 200 de mii de euro. Curtea de Apel i-a audiat pe Oana Zăvoranu și pe avocatul Ionuț Călin, ambii fiind parte inculpată în proces.

Oana Zăvoranu, despre medicul Furtună: „Era sfătuit să mă bage în căruciorul cu rotile”

Avocatul a fost primul audiat și a mărturisit în instanță că el, medicul Bogdan Furtună și Andrei Țârdea au cazut de comun acord să achite suma de 100 de mii, cu titlul de despăgubiri pentru „managementul prost” al clinicii private a Oanei Zăvoranu. Vedeta ar fi refuzat căci i s-a părut o sumă mult prea mică. De asemenea, avocatul Ionuț Călin a mai susținut în instanță că a purtat o discutie la telefon cu Târdea si medicul Furtună si au ajuns la un acord comun să-i ofere suma de 240 de mii de euro. În plus, avocatul a ținut să precizeze că a fost un simplu mediator al întâlnirilor dintre Oana și Bogdan Furtună. Pe de altă parte, Oana Zăvoranu susține că a fost victima unei înșelătorii.

„Ați văzut cât de mironosiță se dă Bogdan Ioan Furtună și cine este în realitate. Era sfătuit de prietenul lui Andrei Târdea să mă bage în căruciorul cu rotile. Este această conversație pe interceptări. Sunt aceste probe la rechizitoriu.Am dat 200.000 de euro din banii mei pentru amenajare, 35.000 de euro pentru un împrumut, 25.000 de euro, că tot spunea că m-a împrumutat, dar nu avea galoși în picioare. Sunt toți patru, este el, Furtună, Vădescu și cu Țârdea. Sunt prieteni vechi și au găsit o gâscă de jumulit”, a spus Oana pentru CANCAN.RO.

Bogdan Furtună: „Am acte doveditoare că aparatura nu este de la second-hand”

Medicul Bogdan Ioan Furtună se declară intimidat de presiunile pe care i le-ar face continuu Oana Zăvoranu. În plus, vedeta susține că ea a plătit suma pentru aparatură nouă, însă a fost achiziționată aparatură second-hand. Bogdan Furtună se apară și o contrazice pe brunetă: „Doamna Zăvoranu văd că încontinuu face intimidări. Ați văzut postările pe Facebook. Doamna Oana să se hotarască la sumă, că o dată a spus 138 de mii de euro, altă dată 200 de mii de euro. Eu am depus toate probele la dosar, am depus declarația de parte vătămată, instanța și-a dat seama. Am acte doveditoare că aparatura nu este de la second-hand. Toate actele sunt la dosar„, susține acesta.

Oana Zăvoranu a susținut în sala de judecată că la insistențele lui Bogdan Furtună ar fi vândut un teren din zona Alba Iulia pentru a susține financiar bunul mers al clinicii. În plus, chiar medicul a ajutat-o pe vedetă să-l vândă. Ba chiar i-ar fi rezolvat o mică problemă ce o avea imobilul la Cartea Funciară. În plus, aceasta a constatat că plătea salariile unor medici care nici măcar nu erau angajați ai clinicii sale. Ei lucrau,de fapt pentru centrul medicului Furtună, spune ea.

Oana Zăvoranu, păcălită de medic?! „Plăteam doctorii care erau angajați la centrul lui”

„Avocata noastră va veni ca martoră în dosar și va spune cum a stat două zile și două nopți în fața ușii lui ca să ne putem lua aparatura luată de noi, nouă și luată cu chiu cu vai o aparatură veche de la el. Plăteam doctorii care erau angajați la centrul lui. Erau pe ștatele de plată ale noastre, noi îi plăteam, dar ei nu existau.

Ce să spun este atât de intimidat încât ce să vezi, acum îi place să vorbească cu voi. Nu părea intimidat nici când a dat interviuri peste tot de vezi, Doamne ce s-a făcut acolo că era antifonat. Eu nu am mai văzut petrecere cu atâta fast în condițiile în care românii mor de foame. Putea să facă o petrecere restrânsă la un restaurant dacă chiar, vezi, domnule, voia să premieze niște medici”, a mai spus Oana.

Bogdan Ioan Furtună o acuză pe vedetă de șantaj

Întreaga poveste începe în anul 2017, când Oana Zăvoranu și doctorul Ioan Bogdan Furtună au colaborat la clinica de radiologie pe care vedeta o deține. Medicul a deținut funcția de manager în perioada 2017 – decembrie 2018, însă, ulterior, a demisionat. Ar fi cerut să i se restituie o sumă de bani pe care Oana Zăvoranu ar fi împrumutat-o de la el. Potrivit informațiilor, bruneta ar fi refuzat acest lucru și i-ar fi cerut acestuia plata unor datorii. De altfel, partenera de viață a lui Alex Ashraf l-ar fi avertizat pe doctor că va spune public informații denigratoare. La rândul său, Bogdan Ioan Furtună a susținut că Oana Zăvoranu îl șantajează! Medicul a depus o plângere penală în acest sens împotriva vedetei la Secția 25 de Poliție din Capitală.

