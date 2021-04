Oana Zăvoranu a aruncat vorbe grele, în direct, la TV, către medicul Bogdan Ioan Furtună, despre care a susținut că i-ar fi furat sute de mii de euro. Povestea ar fi însă și mai încurcată, pentru că medicul ar acuza-o pe vedetă, la rândul lui, de șantaj! CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile neștiute ale conflictului.

În 2017, Oana Zăvoranu şi-a deschis o clinică medicală privată, în București. La un an de la inaugurare, firma One life SRL a bifat o pierdere de 760.982 lei. Afacerea s-a redresat în 2018, atunci când firma a înregistrat un profit net de 750.194, iar în anii care au urmat a avut, de asemenea, profituri serioase. Vedeta a investit enorm în clinica medicală și a achiziționat numai aparate de ultimă generație, dorind ca cei care îi trec pragul să aibă parte de o experiență plăcută.

Până în 2019, Bogdan Ioan Furtună a fost administratorul centrului medical One Life SRL. Oana Zăvoranu susține, însă, că medicul ar fi profitat de afacerea ei pentru a sustrage o sumă colosală, în valoare totală de 800.000 de euro.

„S-a întâmplat totul la sfârşitul anului 2016, când mi-a fost prezentat ca fiind un medic serios, dintr-o familie de medici. Nimic din CV şi aparenţe nu dădea de bănuit. Dispuneam de bani cash şi a început individul să-mi ceară diverse sume de bani, la ceas de noapte, pentru a cumpăra diverse aparate pentru clinică.

Când nu am găsit niciun aparat medical în clinica noastră, atunci am descoperit că e ceva putred. Soţul meu a găsit în 2018 nişte facturi falsificate, pe nişte aparate-fantomă. Avocaţii la care am apelat au înregistrări video şi audio, când doctoraşul Furtună se milogeşte la mine. Acest individ este un şmecher, un profitor şi un escroc. Pe unde a fost, a fost dat afară, pentru că a ciordit, pe româneşte”, a declarat Oana Zăvoranu la România TV. (CITEȘTE ȘI: CUM A PIERDUT ADELINA „PINOCCHIO” PESTRIȚU PROCESUL CU OANA ZĂVORANU)

Avocata lui Bogdan Ioan Furtună neagă acuzațiile

Ioana Mateş, avocata lui Bogdan Ioan Furtună, neagă acuzațiile pe care Oana Zăvoranu i le aduce clientului său. ”Din păcate, doamna Zăvoranu este într-o mare eroare. Clientul meu nu a avut disponibilitatea şi nici dreptul pentru a administra acea clinică. Aşa-zisele acuze nu au fost decât ameninţări, aduse de către Oana Zăvoranu”, a mărturisit Ioana Mateș la România TV.

Pe de altă parte, Oana Zăvoranu susține că, după ce i s-a adus la cunoștință situația, fostul ei angajat ar fi cerut un răgaz de o zi sau două pentru a ”repara” lucrurile. Bogdan Ioan Furtună a fost numit director medical al Spitalului Clinic Colentina, în decembrie 2018, și a fost înlocuit de la conducerea instituției medicale în 2020, la câteva luni de la debutul pandemiei. (VEZI ȘI: OANA ZĂVORANU & SOȚUL AU DAT-O ÎN JUDECATĂ PE ISPITA DE LA “INSULA IUBIRII”)

Vedeta susține că fostul ei angajat ar fi sustras bani și de acolo. Acum, Oana Zăvoranu este decisă să meargă până-n pânzele albe pentru a-l „demasca” pe medic.

”Sunt acte false, sunt acte semnate de el, sunt foarte mulţi martori care au participat la numeroase scandaluri pe care le-am avut cu el în clinică… A ajuns să spună la un moment dat că îi pare rău că m-a furat de un milion. Am înregistrarea audio. Noi mai voiam să-i şi năşim pe el şi pe soţia lui.

Ce nebuni… La un moment dat l-am prins. El mi-a spus: «Eu nu am ştiut că nu ai 65 milioane de euro, că altfel nu mă băgam să fac ce am făcut.» Actele sunt la avocat. De la Spitalul Colentina, de unde a plecat distinsul doctoraş, a plecat tot din cauza unor ciordeli”, a mai declarat Oana Zăvoranu.

Bogdan Ioan Furtună o acuză pe Oana Zăvoranu de șantaj

La rândul său, Bogdan Ioan Furtună a scos armele și susține că Oana Zăvoranu îl șantajează! Potrivit unor surse D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al CANCAN.RO), medicul a depus o plângere penală împotriva vedetei, la Secția 25 de Poliție din Capitală. (NU RATA: OANA ZĂVORANU MERGE PÂNĂ ÎN PÂNZELE ALBE ÎN PROCESUL CU AZILUL ÎN CARE ȘI-A INTERNAT BUNICA. JUDECĂTORII AU OBLIGAT-O SĂ PLĂTEASCĂ 25.000 DE LEI, DAR “MECIUL” NU S-A TERMINAT)

Potrivit plângerii, Oana Zăvoranu și avocatul ei i-ar fi cerut lui Bogdan Ioan Furtună suma de 200.000 de euro pentru a nu publica anumite imagini compromițătoare. Plângerea penală pentru șantaj a fost depusă în urmă cu câteva zile, pe data de 21 aprilie. Se anunță a fi o dispută de proporții, care nu va ajunge foarte curând la final.

