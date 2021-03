Disputa dintre Oana Zăvoranu și fosta ispită de la ”Insula Iubirii” a ajuns într-o nouă etapă. Actrița din „Sacrificiul” și soțul ei, Alex Ashraf, au acționat-o în instanță pe Nicoleta Dragne. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detaliile.

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor amănunte de ultimă oră legate de cea mai recentă controversă din showbiz.

În urmă cu ceva timp, fosta ispită de la ”Insula Iubirii” s-a arătat extrem de revoltată de modul critic pe care l-a abordat Oana Zăvoranu față de unele influencerițe de la noi din țară.

Nicoleta Dragne a spus că Oana Zăvoranu exagerează și aruncă multe cuvinte grele gratuit. Fosta ispită a sărit în apărarea influencerilor și a susținut că trebuie apreciați pentru munca depusă.

Ce ar fi deranjat-o pe Oana Zăvoranu

Ea a subliniat că fiecare este liber să facă ce vrea și că lumea trebuie să înțeleagă că unii dintre influenceri depun un efort mare pentru campaniile în care sunt implicați. (NU RATA: OANA ZĂVORANU MERGE PÂNĂ ÎN PÂNZELE ALBE)

„Am văzut anumite postări ale unor persoane, sunt de râsu-plânsul! Trebuie să te plictisești grav ca să faci așa ceva, dar ce mi se pare mie cel mai frapant, nu că se plictisește, sunt oamenii. Oamenii cum încurajează răutatea. Îmi trimisese o fată că x-ulică se ia de influenceri, credea că am vreo problemă cu influencerii.

Mă uitam că persoana respectivă (face referire la Oana Zăvoranu, n. red.) posta pe story mesaje de la oameni și le terfelea pe influencerele acestea, le făcea «mocangiste» și așa mai departe. Îi trimisese cineva un mesaj despre Ceușan, că se droghează, că face…

Nu poți să postezi un asemenea mesaj fără ca tu să știi dacă e adevărat sau nu doar pentru că ți-a trimis cineva ceva. Poate e unul care a vrut să o ardă și nu a putut și inventează chestii! Cum poți să arunci cu ceva într-un om și să faci asta? Că, până la urmă, Alina este un om care muncește. Pe partea ei.

Unii merg la bancă, alții fac online. Mie nu mi se pare simplă treaba, nu e ușor. Mai ales când ai și copil, chiar dacă ai ajutor. Chiar dacă ai ajutor, te trezești noaptea, îi dai să mănânce, nu ai niciun chef să te trezești de dimineață, să îți faci bucle, să stai pe story, sunt multe chestii din astea… ȘI ea le face, și le face chiar mișto. Mi-ar plăcea să am energia ei, dar uite că nu pot”, a afirmat, în urmă cu ceva timp, Nicoleta Dragne.

Ce a cerut „Zăvo” în instanță

Pe lângă aceste afirmații, fosta ispită de la Antena 1 se pare că a comentat pe tema unor intervenții chirurgicale la care ar fi fost supusă actrița din „Sacrificiul”.

Din câte se pare controversa dintre Oana Zăvoranu și Nicoleta Dragne a escaladat, iar conflictul dintre cele două a trecut la un alt nivel. ”Zăvo” a acționat-o în instanță pe fosta ispită. Potrivit unor surse din mediul judiciar, în urmă cu doar câteva zile, Oana Zăvoranu și soțul ei, Alex Ashraf, au înregistrat o acțiune împotriva fostei ispite, pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 din București și care are ca obiect emiterea unei ordonanțe președințiale.

Cum în proces apare și partenerul de viață al actriței din ”Sacrificiul” se pare că Nicoleta Dragne ar fi făcut unele declarații și la adresa acestuia, nu doar a Oanei Zăvoranu. (VEZI ȘI: OANA ZĂVORANU ÎI TAIE „ARIPILE” ANDREEI BĂNICĂ)

Fosta ispită, condamnată la închisoare!

În urmă cu câțiva ani, Nicoleta Dragne a fost condamnată de o instanță din Marea Britanie la trei luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prinsă la volanul mașini, în condițiile în care avea permisul suspendat. În plus, instanţa din Kent a obligat-o pe Nicoleta Dragne să efectueze 150 de ore de muncă în folosul comunităţii.

„Nu ştiam că am permisul suspendat. Eu m-am mutat la altă adresă şi nu mi-am schimbat şi adresa de la maşină. Ei practic mi-au suspendat permisul pe motiv pe viteză, am tot adunat puncte şi nu am ştiut. Aveam deja patru luni de suspendare când m-au oprit.

Depăşisem cu 15 mile ceva de genul, viteza locală. Pe mine m-au oprit, mi-au verificat, eu aveam permisul şi au văzut, m-au anunţat, eu nu ştiam. Mi-au luat maşina, mi-au pus cătuşele, m-au urcat în maşina Poliţiei, parcă omorâsem pe cineva. (…)

M-au trimis în instanţă şi mi-au dat 150 de ore în folosul comunităţii, plus o amendă de 1.500 de lire. Le-am făcut pe toate. Trebuia să merg o dată pe săptămână şi să semnez. Într-o zi vopseai garduri pe stadioane, într-o zi făceai curat în cimitir. Am avut şi zile în care am mers de la multe ori. A fost o experienţă, ce pot să zic”, a declarat Nicoleta, în cadrul unei emisiuni, în urmă cu ceva timp.

