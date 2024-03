La doar câteva zile după ce Pepe a declarat că nu mai vrea să îi fie asociat numele cu al fostei soții, Raluca Pastramă, CANCAN.RO a obținut o reacție exclusivă din partea Oanei Zăvoranu. Trecută în urmă cu mulți ani printr-un divorț dureros cu artistul, diva i-a transmis acum un mesaj tranșant.

Mai ofensat ca niciodată de asocierea numelui fostei sale soții, care și-a refăcut din nou viața, Pepe pare că vrea să îi distrugă imaginea Ralucăi Pastramă și a făcut publică lista amoroasă a vedetei. Dar cine s-ar fi așteptat ca Oana Zăvoranu să îi ia apărarea Ralucăi și să îl condamne pe Pepe pentru gestul făcut?! Diva a oferit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO o declarație la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

Oana Zăvoranu îi ia apărarea Ralucăi

”Nu am să o atac pe Raluca. Oricât am zis de ea, femeia a fost super ok și nu a zis nimic de mine. I-a dat lecții fata asta! Femeia nu a zis nimic de mine și m-a surprins, pentru că putea să răspundă urât și eu nu am cum să mă întorc acum să comentez, pentru că e viața fiecăruia și nu mă privește. De ea nu am să zic nimic, să fie sănătoasă, să facă ce vrea, dar de domnul Pepino zic doar atât, Dumnezeu nu doarme și nu rămâne niciodată dator. Să nu mai enumere iubiții sau soții Ralucăi, să nu îl mai frece grija de Raluca pe el și de ce foști a avut ea. Pe el să îl frece grija de situația lui actuală. El știa ce a luat și e urât din partea lui să vorbească despre asta,” a declarat diva pentru CANCAN.RO

Vedeta nu s-a oprit aici, ba chiar și-a amintit și de divorțul ei cu artistul și l-a condamnat pe acesta pentru gesturile ”de domn” pe care acestea le-a făcut de-a lungul timpului.

”El a făcut un întreg circ în divorțul cu mine. Nu cred că a mai fost vreo femeie în România porcăită de fostul soț, în halul în care am fost eu. În momentul de față are ceea ce merită. Foarte bine, Raluca să își vadă de familia ei, el mai bine și-ar vedea de a lui. Să nu se mai simtă așa de ofensat, ea o să rămână ”fosta lui Pepe”, a mai spus Oana Zăvoranu.

Oana Zăvoranu, mesaj pentru Pepe

Chiar dacă relația dintre cei doi nu este cea mai liniștită, Oana Zăvoranu a ținut să îi ureze lui Pepe tot binele din lume. În prezent, Pepe este căsătorit cu Yasmine Ody, femeia care i-a dăruit un băiețel, Pepe Jr. ”Eu îi doresc toate cele bune, sănătate și să aibă grijă de căsnicia lui, măcar asta de acum.” a declarat Oana.

