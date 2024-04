Oana Lis, criticată aspru după ce și-a scos lucrurile la vânzare pe internet! Soția lui Viorel Lis, replică tranșantă: „Singură mă descurc cu toate”

Oana Lis este dovada vie că dragostea învinge totul! Deși este o diferență de vârstă de 35 de ani între ei, Oana și Viorel Lis trăiesc o frumoasă poveste de iubire de aproximativ 25 de ani. În ciuda greutăților și a problemelor, fostul edil al Capitalei nu a fost lăsat nicio clipă singur. Soția lui a făcut tot posibilul să depășească necazurile și să se ocupe îndeaproape de sănătatea lui. Aceasta a făcut eforturi mari pentru a strânge bani de tratamente, de hrană ori de facturi. De curând, Oana a început să-și pună la vânzare diverse obiecte din casă, de care nu mai are nevoie, cu scopul de a câștiga anumite sume. N-a durat mult, căci gurile rele au început s-o critice pentru gestul ei! Ce le-a răspuns partenera de viață a fostului primar al Bucureștiului?

Oana Lis este o fire sinceră și directă, lucru pentru care este foarte apreciată în mediul online. Soția lui Viorel Lis nu se ferește să le povestească tuturor momentele grele de care se lovește în viața de zi cu zi. Fostul edil al Capitalei are 80 de ani, iar problemele de sănătate și-au făcut apariția în viața lui de multă vreme. Chiar și așa, soția lui nu l-a lăsat o clipă singur și a făcut tot posibilul ca acesta să urmeze tratamentul și să fie îngrijit așa cum trebuie. Nu de puține ori, Oana Lis a recunoscut că se confruntă și cu lipsa banilor.

CITEȘTE ȘI: GESTUL DISPERAT FĂCUT DE OANA LIS CA SĂ FACĂ ROST DE BANI PENTRU FOSTUL PRIMAR! ÎN CE STARE SE AFLĂ VIOREL LIS

Oana Lis le-a închis gura răutăcioșilor

Aceasta a găsit o metodă prin care să mai facă bani pentru tratamentul lui Viorel Lis: a început să vândă lucrurile din casă de care nu mai are nevoie! Fie că este vorba despre haine pe care nu le mai poartă ori despre icoane, Oana s-a gândit să le scoată la vânzare pe Facebook.

Astăzi, vedeta a postat pe internet o icoană cu Maica Domnului, destul de prețioasă, la prețul de 900 de lei. Doar că, unele urmăritoare ale Oanei nu au văzut cu ochi buni gestul acesteia și i-au transmis că icoanele nu se vând. Sigur că, a pornit o avalanșă de comentarii, iar reacția vedetei nu a întârziat să apară.

Oana Lis a ținut să clarifice că a pus lucrurile respective la vânzare pentru că are nevoie de bani pentru tratamentul soțului ei. Ea a punctat că nu are de gând să țină cu dinții de niște obiecte, în timp ce are nevoie de bani pentru partenerul ei. De altfel, Oana a mărturisit și că vrea să-și ajute bunica, să se opereze la ochi.

„Oameni buni, m-ați înnebunit cu „aia nu se vinde…” sfaturi…Voi ce ați face dacă ați avea de ales între a ține de niște lucruri cu dinții că să rămână la alții când nu mai ești p-aici…..și a trata o boală…a ta sau o omului drag !??!!!….a face ceva activ și concret pentru un om cât e în viață…După mine, viața are prioritate și nu regret nici un ban dat pe analize, doctori, medicamente, tratamente. Și pentru Vio. Vreau să o ajut și pe bunica mea să se opereze la ochi, etc….nu plec în vacanțe sau ceva…Fac ce simt, singură mă descurc cu toate, cum pot eu mai bine”, a scris Oana Lis, pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: NU E BANC! OANA LIS A SCOS LA VÂNZARE CRUCEA VIP DE LA SĂPÂNȚA A SOȚULUI EI, VIOREL LIS