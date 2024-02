Ce spune Pepe despre diferența de vârstă dintre el și Yasmine Ody: ”Nu neapărat că s-ar pricepe”

După o căsnicie eșuată cu Raluca Pastramă, Pepe și-a găsit rapid liniștea alături de Yasmine Ody. Deși se cunoșteau de mulți ani, de pe vremea când cântărețul era însurat cu Oana Zăvoranu, relația lor de iubire s-a înfiripat când niciunul dintre ei nu se aștepta. Anul acesta se fac 3 ani de când sunt împreună, iar diferența de vârstă de dintre ei nu pare să fi fost un obstacol, ba din contră. Ce diferență de vârstă există între ei, de fapt.

La 44 de ani, se poate spune că Pepe trăiește cea mai frumoasă poveste din viața lui. După două căsnicii eșuate, artistul și-a găsit liniștea alături de Yasmine Ody, prietenă și make-up artista alături de care a mai colaborat de-a lungul carierei sale. Se cunosc de mai bine de 20 ani, însă abia în urmă cu 3 ani, după ce Pepe a divorțat de Raluca Pastramă, au început să apară între ei primii fiori ai dragostei.

Și iată că anii au trecut, s-au revăzut la timpul și momentul potrivit și în urmă cu trei ani au decis să-și acorde o șansă la fericire, iar la scurt timp a și apărut rodul iubirii lor. S-au căsătorit în secret, iar acum au un băiețel împreună. Cât despre diferența de vârstă de 15 ani dintre ei, Pepe a clarificat situația și a declarat că nu s-a pus niciodată problema ca acest contrast să le afecteze în vreun fel relația.

De altfel, povestea lor a devenit și mai interesantă atunci când Yasmine a publicat pe social media o fotografie cu ea și Pepe, de pe vremea când ea era fana artistului. Au fost vecini în același cartier, însă Pepe a început să o observe abia după ce s-a transformat într-o domnișoară frumoasă.

„O știam de când era copil, că am fost vecini. Dar așa să o remarc, când a crescut și am văzut că s-a făcut frumoasă. Și știind că sunt și eu liber, și ea liberă, și am fost invitat la o petrecere la care era și ea, atunci am remarcat-o, atunci am fost mai atent, că de remarcat am remarcat-o dintotdeauna că a fost frumoasă mereu. Am fost vecini la un bloc diferență”, a mai declarat Pepe despre povestea de iubire cu soția lui, conform Playtech.