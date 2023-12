Raluca Pastramă, primele declarații despre divorțul de Ibrahim! Cei doi erau despărțiți de aproape un an: „Nu s-a mai putut”

Raluca Pastramă a făcut primele declarații despre al doilea divorț, după ce fostul ei partener, Ibrahim a confirmat vestea momentului. Cei doi erau despărțiți de aproape un an, ceea ce înseamnă că doar câteva luni a durat căsnicia. Bruneta a dezvăluit că nu s-au mai putut înțelege.

Citește și: PEPE ȘI RALUCA PASTRAMĂ AU ÎNGROPAT SECUREA RĂZBOIULUI! ÎMPREUNĂ, LA 3 ANI DE LA DIVORȚ: „FELICITĂRI, IUBIREA MEA”

După divorțul de Pepe, Raluca Pastramă și-a găsit fericirea în brațele omului de afaceri, Ibrahim Ibru. Aceștia au devenit și părinții unei fetițe, pe nume Maryam. Chiar cu puțin timp înainte ca micuța să vină pe lume, cei doi s-au căsătorit, într-un cadru restrâns, alături de familie și câțiva prieteni. Deși păreau extrem de îndrăgostiți la început, relația nu a funcționat prea mult. Zvonurile despre divorț apăruseră deja de ceva timp, iar astăzi au fost și confirmate de foștii parteneri.

Raluca Pastramă și Ibrahim și-au spus „adio”, iar despărțirea a fost confirmată chiar astăzi de bărbat. La scurt timp după declarațiile afaceristului, fosta soție a lui Pepe a reacționat și ea. Bruneta a dezvăluit că a doua căsnicie a ei se terminase deja de aproape un an, însă abia de curând au depus actele de divorț.

„În primul rând eu sunt despărțită de el din luna ianuarie a acestui an, de la sfârșitul lunii ianuarie-februarie nu am mai format un cuplu, ne-am mai întâlnit pentru copil, am încercat să ne înțelegem, dar nu s-a mai putut!

Actele de divorț au fost înaintate, dar problema noastră e că am tălăgănit-o așa de la începutul anului și nu le-am depus efectiv, s-au tot întâmplat lucruri, fetița a fost tot bolnavă, răcește, are imunitatea scăzută, amândoi am avut treabă și aia a fost. Noi facem aproape un an de zile de când nu mai suntem împreună”, a declarat bruneta, potrivit SpyNews.ro.