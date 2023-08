Pepe și-a trimis nevasta la muncă, însă a băgat adânc mâna în buzunar. I-a dat 50.000 € și a pus-o la treabă!

Familist convins, Pepe i-a făcut cadou soției sale, Yasmine Ody, un cadou de aproximativ 50.000 de euro, mai precis un magazin cu articole vestimentare unicat, aflat chiar în buricul capitalei, în locul barului pe care artistul l-a închis. Ionuț Nicolae Pascu a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO care este motivul pentru care s-a lansat în acest domeniu nou de afaceri, de care se vor ocupa, personal, atât el cât și partenera sa de viață.

După ce în timpul căsniciei cu Raluca, mama celor două fiice ale sale, a deschis o grădiniță, care i-a rămas, după divorț, fostei sale soții, Pepe s-a lansat astăzi într-o nouă afacere, cu haine.

Mai precis, el a inagurat un magazin chiar în buricul capitalei, pe Calea Victoriei, în special pentru partenera sa de viață, Yasmine Ody, după cum a mărturisit acesta, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Vom fi și noi în magazin să vindem”

„Tot timpul mi au plăcut hainele. Și am cumpărat de peste tot. Tot călătorind, am descoperit niste lucruri foarte frumoase în Italia. Și mi-am zis că este momentul să ne îmbrăcăm de la propriul nostru magazin. Astăzi s-a deschis, oficial. E afacerea familiei și am făcut-o în primul rând pentru Yasi. Ne vom ocupa amândoi, vom fi și noi în magazin să vindem, să întâmpinăm clientul. Evident însă, că avem și angajați. De asemenea, produsele pot fi comandate și de pe siteul magazinului”, a declarat Pepe în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Mi s-a întâmplat ca la un eveniment să fiu îmbrăcat la fel ca altcineva”

În ceea ce privește valoarea investiției făcute, artistul ne-a mărturisit că nu știe exact la cât se ridică aceasta. CANCAN.RO a aflat însă că aceasta se ridică, pentru început, la aproximativ 50.000 de euro. Altfel, Pepe, alături de întrega sa familie, soția și cei trei copii ai săi, au petrecut ieri o zi întreagă la sedința foto, ei fiind modelele pentru articolele vestimentare ce se găsesc atât în magazin, cât și online. Chiar dacă magazinul este în centru, Pepe a completat că prețurile produselor sunt cam pentru „toate buzunarele”.

„Nici măcar nu am socotit la cât s-au ridicat cheltuielile, pentru că investiția este pe termen lung. Avem câte 2-3 modele doar pentru fiecare mărime, pentru că nu vrem sa vindem uniforme. Mie mi s-a întâmplat ca la un eveniment să fiu îmbrăcat la fel ca altcineva, și chiar nu-i deloc plăcut. În acest moment, în magazin avem 2000 de produse, atât pentru copii, de toate vârstele, cât și pentru adulți. Ieri am stat toată ziua de am facut ședința foto, eu, Yasmine, fetele și cel mic. Vom face aprovizionarea la două săptămâni. Deși e în centru, pe Victoriei 100, preturile sunt pentru toată lumea. Cel mai ieftin produs e 100 lei, cel mai scump 1750. Fetele sunt foarte bucuroase, au făcut poze cu toate hainele. Acum nu le mai place să se îmbrace ambele la fel, ca atunci când erau mai mici”, a adăugat artistul.

Deși încă nu-l deschisese, oficial, Connect R se numără deja printre cei care au călcat pragul magazinului lui Pepe, de unde a achiziționat mai multe articole vestimentare.

