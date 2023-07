Tragedie pentru Pepe! A murit la doar 17 ani, iar dispariția sa șocantă a afectat întreaga familie a vedetei de la Antena 1: „Mi-a apărut în vis”

De-a lungul timpului, Pepe s-a arătat destul de reticent în declarații, mai ales dacă la mijloc este vorba despre familia lui. Artistul a preferat mereu să păstreze discreția, însă în urmă cu ceva timp a dezvăluit tragedia ce l-a marcat. Artistul a pierdut un membru important al familiei, iar trecerea în neființă a acestuia a afectat pe toată lumea. Despre ce este vorba?

În urmă cu doi ani, Pepe lansa o melodie ce a avut mare succes la public. Piesa se numea „Un înger” și ascundea în spate o poveste extrem de tristă, ce l-a zdruncinat pe artist. Mai exact, creația lui Pepe spune povestea tristă ce a adus multă durere asupra familiei lui. Se pare că în urmă cu 16 ani, Franco, nepotul lui Pepe, s-a stins din viață în urma unui teribil accident. Cei doi erau extrem de apropiați, iar trecerea în neființă a băiatului a distrus întreaga familie.

„Mi-a apărut în vis la o lună după ce a murit”

Nepotul lui Pepe s-a stins din viața la vârsta de 17 ani, iar acest lucru a adus multă durere. Pepe și Franco erau extrem de apropiați, așa că dispariția băiatului a lăsat urme adânci în sufletul lui Pepe. Însă, la o lună după tragedie, artistul a primit o alinare. Și-a visat nepotul și a avut o discuție cu el. În vis, Franco i-a spus că a ajuns într-un loc bun, că este fericit și că nimeni nu ar trebui să își mai facă griji pentru el.

„Mi-a apărut în vis la o lună după ce a murit. Îmi zâmbea! Vorbea normal cu mine: l-am întrebat, bă, ești bine? El a zis da, nu mai plânge. Lui tata nu-i apar în vis ca el plânge, e supărat. Eu sunt ok aici. Nu am zis niciodată până acum că l-am visat, nu am putut. Am făcut piesa asta pentru el, el e îngerul”, a declarat Pepe, după lansarea melodiei „Un înger”.

Deși Franco i s-a arătat în vis la o lună după ce s-a stins din viață, Pepe nu a dezvăluit acest lucru nimănui. A ținut totul ascuns de familia sa și abia în momentul în care a lansat melodia dedicată lui Franco a recunoscut totul. Artistul și-a pus gândurile în versurile melodiei, care sunt extrem de sugestive. Piesa transmite exact mesajul pe care nepotul lui i l-a spus în vis și a fost o dedicație specială pentru toți cei care l-au cunoscut pe Franco și care au simțit un gol imens după ce acesta s-a stins din viață.

„Un înger am visat/ Un înger m-a rugat/ Să te cuprind/ Să-și aduc iubire/ Să te anunț că este lângă tine/ Un înger păzitor/ Un înger iubitor/ Mi-a spus că vrea/ Să îi zâmbești odată/ Și să alungi privirea înlăcrimată”, spun versurile melodiei.

