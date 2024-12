Cristina Cioran, însărcinată pentru a doua oară cu Alex Dobrescu. Primele ei declarații

Surpriză mare în showbiz! Este din nou soare pe strada lor! Cristina Cioran, în vârstă de 47 de ani, însărcinată din nou cu Alex Dobrescu! Vedeta va deveni mamă pentru a doua oară! Vă prezentăm cele mai noi declarații despre sarcină!

„Lucrurile sunt foarte clare. O sa poata sa il cunoasca si sa aiba grija, el si acum ma ajuta foarte mult. Daca totul s-a schimbat in bine si pt el, cumva toate lucrurile au inceput sa mearga mai bine. Nici sarcina nu e foarte usoara. Dupa ce nasc se aliniaza toate planetele (n.r-scapa el de ordinul de restrictie).

Il vreau in viata copiilor mei, in viata mea nu neaparat, pe mine m am pus cumva pe pauza.

Cand s-a intamplat sa raman insarcinata nici nu am stiut, am crezut ca intru la menopauza, aveam si oameni in jurul meu care imi conformau, pana cand au inceput sa ma deranjeze niste chestii, pe langa starea nervoasa, mirosurile, la un moment dat si greata. Nu se justifica nimic. Mi am facut un test si nu mi a venit sa cred, m am bucurat foarte tare, nu as fi putut sa renunt la sarcina, chiar daca situatia era cum era, sunt atatea femei care se chinuie o viata intreaga sa faca un copil. Eu mi l-am dorit, eu am aruncat asta in univers”, a declarat Cristina Cioran, în cadrul unei emisiuni TV.