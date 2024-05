Cristina Cioran e însărcinată cu bărbatul împotriva căruia a cerut ordin de restricție!

Aflat în plin scandal cu Cristina Cioran, Alex Dobrescu aruncă bomba! A dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că mama fiicei sale ar fi însărcinată în trei luni, dar are ceva probleme de sănătate. De partea cealaltă, actrița evită să comenteze, dar a ținut să precizeze motivul pentru care a ajuns la spital.

Alex Dobrescu nu mai are voie să se apropie de Cristina Cioran și de fiica pe care o au împreună timp de zece luni, potrivit unui ordin judecătoresc, după ce actrița l-a acuzat de acte de violență. În plin scandal cu aceasta, tatăl micuței aruncă „bomba”. Acesta a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că actrița ar fi însărcinată în trei luni!

„Am aflat chiar de la un medic că voi fi iar tătic. Kiki e însărcinată în trei luni, dar are ceva probleme. Nu se simte bine și nu vrea să se știe. Am fost foarte fericit de vestea primită. Am sărbătorit toată ziua, încă de dimineață”, ne-a spus acesta.

„Am avut niște probleme de sănătate”

De partea cealaltă, Cristina Cioran a evitat să fac un comentariu pe marginea celor afirmate de fostul iubit. Aceasta a negat însă că ar fi însărcinată. Tot ea ne-a mărturisit însă că a ajuns la spital din cauza unor probleme de sănătate.

„Nu vreau să comentez nimic. Am avut niște probleme de sănătate și am fost să-mi fac niște analize. Nu e treaba lui dacă mie mi-e rău sau nu. Eu eram în spital, iar el îmi trimitea mesaje și mă suna insistent”, ne-a spus aceasta.

„Bine că am scăpat”

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au împreună o fetiță, care s-a născut prematur, din cauza unor probleme pe care actrița le-a avut în timpul sarcinii. Micuța a stat mai bine de o lună în incubator, dar în prezent este o dulceață de copil, sănătoasă tun.

În ciuda scandalului iscat între cei doi, actrița a scris și-n plângerea formulată la poliție că tatăl copilei este și el foarte atașat de fetița sa. Ea va fi însă de acord ca Alex Dobrescu să mai aibă vreo legătură cu micuța doar dacă acesta se va îndrepta:

„Bine că am scăpat! Chiar dacă are ordin mă sună, mă caută, încearcă să-mi aducă jigniri și injurii. Important este că fetița e bine. Iar dacă tatăl ei își va dori o relație cu ea va trebui să-și revină, să se interneze o perioadă ca să-și scoată substanțele din corp și să intre într-un proces de curățare, dezintoxicare. Și să meargă și la un psihiatru să ia un tratament dupa ce identifică ce probleme are. Abia după mai poate să mai ia legătura cu Ema. Eu chiar l-am iubit!”.

Alex Dobrescu mai are un băiat din prima căsătorie. Recent, și fosta soție, Cristina Dobrescu, a cerut ordin de protecție împotriva sa.

