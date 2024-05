La doar câteva săptămâni de la scandalul avut cu tatăl fiicei sale, împotriva căruia s-a emis și un ordin de restricție, Cristina Cioran iubește din nou. Mai mult, actrița plănuiește să se mute în altă țară, împreună cu micuța sa și cu actualul iubit, care este mult mai tânăr decât ea, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO. În ceea ce-l privește pe tatăl copilei sale, Cristina Cioran spune că deși are ordin de restricție, acesta încă o caută și încearcă să-i aducă jigniri și injurii.

Chiar dacă rănile provocate de despărțirea cu scandal de tatăl fiicei sale nu s-au vindecat încă complet, Cristina Cioran iubește din nou!

Actualul său partener, care deja este foarte atașat de Ema, fiica ei, este om de afaceri, cu ceva ani mai tânăr decât ea. Iar actrița are planuri mari, pentru viitorul apropiat. Mai precis, aceasta așteaptă cu nerăbdare ziua în care se va muta în altă țară!

„Da, sunt cu cineva acum. Este o persoană deosebită. E un om care chiar are afaceri, este mult mai tânăr decât mine și este extrem de atașat și de Ema! Cât de curând ne vom muta din România”, a declarat vedeta TV în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

”Ema are alt tată acum”

Cristina Cioran este protagonista unei adevărate telenovele, în care deține rolul principal. S-a despărțit de tatăl fiicei sale, în urmă cu mai bine de un an. Doar că, ulterior, ea l-a primit să locuiască sub același acoperiș. Asta până când, între cei doi iubiți, a înceout un scandal monstru. Acuzat de acte de violență, Alex Dobrescu a primit ordin de restricție pentru zece luni. Iar în prezent, acesta e monitorizat și obligat să poarte brățara la picior.

Cu toate acestea, potrivit mărturisirilor făcute de actriță, fostul iubit încă o caută!

„Nu îl voi ierta niciodată și nu există nicio urmă de reconciliere. Bine că am scăpat! Chiar dacă are ordin mă sună, mă caută, încearcă să-mi aducă jigniri și injurii. Important este că fetița e bine. Iar dacă tatăl ei își va dori o relație cu ea va trebui să-și revină, să se interneze o perioadă ca să-și scoată substanțele din corp și să intre într-un proces de curățare, dezintoxicare. Și să meargă și la un psihiatru să ia un tratament dupa ce identifică ce probleme are. Abia după mai poate să mai ia legătura cu Ema. Eu chiar l-am iubit! Dar Ema are un alt tată acum. Bine că am scăpat”, a completat aceasta.

