Cristina Cioran cere ajutorul magistraților! Actrița vrea să prelungească ordinul de restricție împotriva lui Alex Dobrescu: ”Fetița este prioritatea mea”

Scandalul dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu este departe de a se încheia! Blondina a ajuns astăzi în fața magistraților. Fosta prezentatoare TV vrea să scape cu ori ce preț de fostul iubit, motiv pentru care își dorește să prelungească ordinul de restricție împotriva acestuia.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu duc o luptă crâncenă în instanță. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de iubire, în urma căreia a apărut fiica lor Ema. Situația dintre cei doi foști a luat o întorsătură dramatică după ce designerul a fost sălta de polițiști din casa fostei iubite în urmă cu câteva zile. Acum, fosta prezentatoare TV a dezvăluit tot ceea ce s-a întâmplat între ea și tatăl fetiței sale.

Scandalul dintre cei doi foști iubiți este departe de a se încheia! Se pare că între Cristina Cioran și Alex Dobrescu nu mai există cale de împăcare. Luni, 15 aprilie 2024, blondina le-a mărturisit fanilor ei de pe rețelele de socializare că ordinul de restricție împotriva tatălui fiicei sale este pe cât se poate de real.

Totodată, Cristina Cioran le-a mai spus urmăritorilor ei că va merge în fața magistraților în decursul zile de astăzi, cu scopul de a prelungi ordinul de protecție respectiv. Blondina și-a motivat hotărârea, susținând că face totul pentru ca Ema, fiica sa, să se afle în afara oricărui pericol.

Fetița mea este prioritatea mea. Am văzut că sunt voci care declară că e o înscenare. Nu, nu este o înscenare. Poliția Română nu poate înscena. Un procuror de caz nu poate înscena. Un judecător nu poate înscena”, a dezvăluit Cristina Cioran, pe Instagram.

Pe de altă parte, după ce a trebuit să dea explicații în fața polițiștilor despre motivul care l-a adus la domiciliul fostei iubite, Alex Dobrescu a ales să-și spună și el partea sa de adevăr. Creatorul de modă a dezvăluit că fosta prezentatoare TV a inventat ordinul de protecție, dar și că l-a acuzat pe nedrept că ar fi terorizat-o psihic și fizic.

Mai mult, se pare că bărbatul ar fi ajuns la ușa Cristinei Cioran pentru a-și recupera buletinul, doar că a fost luat pe sus de oamenii legii.

„Îmi pare bine că mă revedeți și voi pe cine, că era cât pe ce să primesc 30 de zile arest preventiv.

Justiția română iau deciziile corecte. Mama fiicei mele a inventat un ordin de restricție. A făcut o plângere la poliție, a declarat că a fost terorizată psihic și fizic. Ieri, când am fost să iau buletinul din locuința în care am stat împreună, pentru că mi-a sechestrat buletinul și hainele, în loc să iau buletinul ca să pot să scot certificatul de deces al mamei și ajutorul de înmormântare pe care să îl înmânez serviciilor funerare, am fost săltat din fața casei de polițiști.

Mi-au pus cătușele”, a dezvăluit Alex Dobrescu, în urma unei apariții televizate, în urmă cu câteva zile.