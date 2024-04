Scandal monstru în showbiz! Alex Dobrescu a fost ridicat de Poliţie din casa Cristinei Cioran. Ce îi făcuse, de fapt, prezentatoarea TV

Alex Dobrescu și Cristina Cioran sunt într-un scandal imens după despărțire. Actrița nu vrea să mai audă de tatăl copilului ei și face tot posibilul să păstreze distanța. Ca drept dovadă, vedeta a cerut ordin de restricție împotriva lui, iar bărbatul l-a încălcat „cu brio”. Cum a ajuns să fie săltat de Poliție?

Tensiunile au atins cote maxime între Alex Dobrescu și Cristina Cioran. Cei doi au avut o relație cu năbădăi, iar la un moment dat au decis să o ia pe drumuri diferite. Actrița nu vrea să mai audă de tatăl copilului ei, așa că a cerut un ordin de restricție împotriva lui. Actrița le-ar fi spus polițiștilor că a fost terorizată psihic și fizic de către fostul partener.

Chiar el a povestit, într-o apariție TV, cum a fost săltat de oamenii legii atunci când s-a prezentat la locuința în care cei doi au stat împreună. Alex Dobrescu ar fi mers să-și ia documentele de care avea nevoie din casa respectivă, unde i-ar fi rămas lucrurile personale. Doar că, în acel moment s-ar fi trezit cu Poliția lângă el. I s-au pus cătușele și a fost condus la secție, unde a aflat că vedeta a cerut ordin de restricție.

CITEȘTE ȘI: CE I-A FĂCUT ALEX DOBRESCU MAMEI CRISTINEI CIORAN. ABIA ACUM A IEȘIT TOTUL LA IVEALĂ: ”ÎMI VINE SĂ PLÂNG ȘI VREAU SĂ ÎMI CER IERTARE”

Alex Dobrescu nu a înțeles de ce Cristina Cioran a luat o astfel de hotărâre împotriva lui, căci el crede că nu reprezintă vreun pericol pentru ea. Chiar dacă a trecut printr-o altă situație dificilă, bărbatul se bucură că a scăpat cu bine.

”Îmi pare bine că mă revedeți și voi pe cine, că era cât pe ce să primesc 30 de zile arest preventiv. Justiția română iau deciziile corecte. Mama fiicei mele a inventat un ordin de restricție. A făcut o plângere la poliție, a declarat că a fost terorizată psihic și fizic.

Ieri, când am fost să iau buletinul din locuința în care am stat împreună, pentru că mi-a sechestrat buletinul și hainele, în loc să iau buletinul ca să pot să scot certificatul de deces al mamei și ajutorul de înmormântare pe care să îl înmânez serviciilor funerare, am fost săltat din fața casei de polițiști. Mi-au pus cătușele”, a spus fostul iubit al Cristinei Cioran, în emisiunea lui Capatos.