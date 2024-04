Alina Eremia face dezvăluiri pentru CANCAN.RO, după ce a fost cerută de soție: ”Nu știu ce vine prima dată, nunta sau copilul!”

Începutul anului a venit cu cererea în căsătorie perfectă pentru Alina Eremia. Iubitul ei, Edi Barbu, s-a pus în genunchi în fața artistei și i-a adresat marea întrebare. Răspunsul a fost Da, iar Alina și-a etalat cu mândrie bijuteria prețioasă primită. De atunci au trecut patru luni, așa că am fost curioși cum merg pregătirile pentru nuntă. Ne-a surprins ceea ce am aflat, iar Alina Eremia a dat mai multe „din casă”. Ba chiar, a scăpat porumbelul în interviul oferit exclusiv pentru CANCAN.RO.

Alina Eremia și Eduard Barbu formează un cuplu de opt ani. Dragostea lor a crescut odată cu ei, iar începutul anului a sosit cu o cerere în căsătorie surpriză în vacanță, organizată de Edi pentru Alina. Acum, cei doi se pregătesc de marele eveniment, dar între timp a mai intervenit ceva.

„Nu am cerut ajutorul unui specialist în domeniu, dar cu siguranță o să apelăm la cineva ca să mai delegăm din responsabilități. Vrem să triăm lucrurile și să luăm deciziile importante. Nu vrem să ne batem capul cu lucrurile mai nesemnificative”, a spus artista.

Alina Eremia: „Nu știu care va veni prima dată: copilul sau nunta”

„Am în plan să devin mămică în curând. Nu știu care o să se întâmple prima”, continuă Alina Eremia cu dezvăluirile. Cunoscuta cântăreață spune că nu există o presiune în a se căsători, mai ales că au așteptat opt ani, astfel că vor ca totul să decurgă perfect în marea zi. În privința sarcinii, Alina este pregătită pentru venirea pe lume a primului lor copil, astfel că nunta trece pe locul doi. „Nu este o ordine pe care o să o respectăm, lăsăm lucrurile să decurgă frumos și natural.Nu am nimic de anunțat, acum sunt însărcinată cu cina, doar. Stați liniștiți, dacă am ceva, o să anunț” , spune vedeta cu zâmbetul pe buze.

Artista spune că ea și partenerul ei nu simt vreo presiune în privința căsătoriei. Vor să se asigure că marea zi va fi așa cum și-au dorit, astfel că vor lua lucrurile treptat și se vor consulta cu specialiști. Ba mai mult, cei doi se pare că știu exact ce își doresc de la cel mai important eveniment din viața lor, însă, din cauza faptului că amândoi sunt ocupați profesional, nu se pot ocupa așa cum vor de eveniment.

„Nu am să vă dau detalii despre nuntă.Nu ne-am orientat către vreo locație, deși înțeleg că asta este primul lucru de bifat pe listă. Nu ne grăbim. Ne bucurăm de această etapă foarte frumoasă. Este atât de bogată din punct de vedere sentimental și nu vrem să o stricăm cu presiuni inutile. Așa cum nu ne-am grăbit până acum, consider că putem să menținem același ritm pentru că sentimentele sunt reale, iar acestea sunt fundația unei relații: iubirea, încrederea. Mai departe, restul sunt ornamente frumoase, niște lucruri pe care vrem să le punctăm. Luăm lucrurile treptat”, a mai dezvăluit Alina Eremia pentru CANCAN.RO.

Alina Eremia, deschisă către noi provocări: „Mi-au arătat o nouă perspectivă”

Și fiindcă tot am adus discuția despre carieră, Alina Eremia a mai punctat o reușită și a primit premiul pentru Cel mai bun stil personal. Artista a spus ce înseamnă pentru ea acest premiu. „Este un vot de încredere. Mă bucur că a fost observată evoluția stilului meu și cred că acest premiu subliniază treaba aceasta și mă bucur enorm. Moda este un lucru important în viața mea, nu lipsește niciodată. Sunt foarte orientată către fashion, lucrez cu stiliști de peste șapte ani și întotdeauna am acordat foarte mare importanță.

Cred că felul în care este stilul meu acum este cu câteva clase peste cum eram la începuturi. Nu aveam o direcție stilistică, încercam doar să imit niște ținute care îmi plăceau foarte mult. Faptul că am fost „educată” din punctul acesta de vedere prin prisma oamenilor cu care am colaborat, mi-au arătat o nouă perspectivă”, a precizat Alina Eremia pentru CANCAN.RO.

