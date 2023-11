Actorul care și-a părăsit iubita pentru Alina Eremia. Relația ascunsă din timpul serialului „O nouă viață”

Alina Eremia (29 de ani) este o artistă și actriță îndrăgită în România. De multe ori, vedeta se afișează cu zâmbetul pe buze, însă puțini sunt cei care știu despre relația amoroasă complicată pe care a avut-o cu un actor din serialul „O nouă viață”. Iată mai jos, în articol, detalii despre relația ascunsă din timpul peliculei.

Fosta componentă a trupei LaLa Band a trăit o poveste de dragoste ascunsă cu un actor din serialul „O nouă viață”. Alina Eremia, actriță și artistă în vârstă de 29 de ani, ar fi spart „casa” unui fost coleg alături de care a jucat în serialul respectiv. La momentul acela, bărbatul ar fi avut o relație de doi ani. Despre acest aspect a vorbit o sursă de pe platourile de filmare.

Actorul care și-a părăsit iubita pentru Alina Eremia

O sursă de pe platourile de filmare mărturisea, în 2014, faptul că Alina Eremia se cuplase cu Silviu Mircescu, despre care s-a spus că l-ar fi despărțit de partenera pe care o avea atunci. Bărbatul, care avea 24 de ani atunci, juca rolul comisarului Mircea Dănescu. Legătura amoroasă dintre cei doi, însă, nu a durat mult timp. În schimb, actorul o susținea la fiecare pas pe Alina Eremia.

„Aveau foarte multe scene de filmat împreună și erau nedespărțiți încă de la începutul anului. Au devenit prieteni intimi și timp de câteva săptămâni au fost nedespărțiți. Chiar și la concertul de lansare de la Afi Palace i-a fost alături Alinei, unde i-a urmărit fiecare mișcare. Cu toate acestea, prietenia celor doi s-ar fi încheiat după terminarea filmărilor pentru că acum nu se mai văd”, a povestit o sursă, potrivit Click.

S-a confruntat cu probleme de sănătate

Alina Eremia a trecut printr-o perioadă dificilă. În urmă cu câțiva ani, pe fondul presiunii pe care l-a pus asupra propriei persoane, a dezvoltat o urticarea alergică. Despre acest aspect a vorbit în cadrul unui podcast. Motiv pentru care a fost nevoită să ia o pauză, pentru a-și reveni.

„Faptul că am pus atât de multă presiune pe mine, mi-a dezvoltat acum 3-4 ani o urticarie alergică, foarte nasoală, eram plină de bube din cap până în picioare. Chestia asta a durat vreo trei luni, nu exista vreun tratament. Era pe fond nervos, faptul că nu eram eu ok cu mine și că erau atâtea probleme care trebuiau să fie rezolvate. Trebuiau concluzionate și să înțeleg eu mai multe despre mine, iar când am acceptat totul, am zis: Bă, de acum încolo nu o să mai pun presiune pe mine”, a mărturisit artista, în podcastul lui Damian Drăghici.

