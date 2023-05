Secretul relației dintre Alina Eremia și Edi Barbu, dezvăluit de cântăreață: “E foarte deschis, știe că îmi place să mă joc!”

În spatele unei artiste de renume se află un iubit „longeviv”, aceasta pare să fie deviza după care se ghidează Alina Eremia. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, cântăreața a vorbit deschis despre relația cu Edi Barbu, cel ce îi este alături de aproape opt ani. Vedeta se sfătuiește cu partenerul de viață chiar și atunci când vine vorba despre aspecte minore. Prin urmare, Edi o iubește pe Alina și verde în cap, glumește interpreta!

Tot de la iubit a deprins Alina Eremia și obiceiul sănătos al numărării caloriilor în fiecare zi. Acesta pare să fie secretul formei de invidiat pe care artista o afișează la fiecare apariție publică. Un alt adjuvant de nădejde este și câinele cuplului, care o ține pe Alina cât se poate de activă, mai povestește aceasta.

Alina Eremia, dezvăluiri despre relația cu Edi Barbu: „Mă iubește oricum, și verde în cap!”

CANCAN.RO: Când a apărut această schimbare de look la tine, cu șuvițe roșii?

Alina Eremia: În urmă cu două luni, cam așa. Mi s-a pus pata, pentru că voiam o pată de culoare.

CANCAN.RO: Te sfătuiești cu Edi când iei deciziile acestea?

Alina Eremia: Îl anunț. El mă acceptă oricum, mă iubește oricum, și verde în cap. Dar îți dai seama că îl întreb «ce părere ai, iubirea mea, despre cum îmi stă?», să tatonez terenul, să văd care e punctul lui de vedere. Dar el e foarte deschis, mă cunoaște, știe că îmi place să mă joc cu imaginea mea. Deci e o chestie obișnuită.

Secretul look-ului perfect, dezvăluit de Alina Eremia: “Fac asta de șapte ani!”

CANCAN.RO: Pentru că Edi este foarte fit, tu ai o rutină de menținere?

Alina Eremia: Am și eu six pack. Dar merg la sală când reușesc, nu prea mai am timp. Se întâmplă să am și săptămâni când nu ajung, însă mă ajută foarte mult cățelul să mă mențin în formă, pentru că fac plimbări lungi cu el. Mersul pe jos face piciorul frumos.

CANCAN.RO: Și la mâncare ce rigori există?

Alina Eremia: Există o limită. Dar ce fac ca să reușesc să mă mențin este că îmi notez caloriile într-o aplicație, fac chestia asta de șapte ani de zile, am învățat de la iubitul meu. Mă încadrez în 1500 de calorii!

