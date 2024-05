Milionarul Dan Nicorescu a făcut-o lată de această dată! A ieșit să facă mari fente cu Ferrari-ul prin Capitală, dar la restaurant i-a lăsat pe toți mască! Pe cât de mare îi este averea, pe atât de mare îi este și ariciul din buzunar! Să nu mai amintim de ochiul vânăt! CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă în exclusivitate.

Pe Dan Nicorescu îl știți deja! Bani peste bani, aroganțe peste aroganțe! Niciodată nu l-ați văzut așa, însă! CANCAN.RO l-a surprins pe afacerist la un restaurant faimos de pe Beller, într-o ipostază extrem de ciudată! Îmbrăcat cu pantaloni maro și o jachetă mai deschisă la culoare, milionarul s-a dat jos din Ferrari și a pornit către restaurant.

Ceea ce ne-a atras atenția în mod deosebit este vânătaia pe care acesta o are la ochi! Deși purta ochelari, am reușit totuși să zărim micul lui secret! Ba mai mult, observăm clar că nu este doar o simplă vânătaie, ci și un mic bandaj! Nu credem totuși că marele Dan Nicorescu și-o fi luat vreun croșeu sau s-o fi apucat acum de trânte! Cel mai probabil, omul de afaceri o fi suferit vreo intervenție medicală, altfel nu ne explicăm de ce ar fi vânăt la nivelul feței! În ciuda aspectului fizic bizar, se pare că milionarului nu-i pasă de părerea lumii și se afișează prin Capitală oricând și oriunde, chiar și cu fața vânătă!

Se plimbă cu Ferrari, dar lasă bacșiș 1 RON!

Să trece însă peste vânătaie și bandaj, căci nu acesta este aspectul care ne-a șocat cel mai tare! Fiți atenți! Bomba abia acum vine! După ce a terminat de consumat tot ce și-a comandat de la celebrul restaurant, Nicorescu a dorit să lase și un mic bacșis! Mic pe bune, vă zicem pe cuvânt!

Deși se scaldă în opulență, mașini de lux, milioane și afaceri nenumărate, Nicorescu i-a lăsat chelnerului bacșiș fix un leu! Știți vorba aceea: ”am un leu, da’ îl am mereu”?! Dacă voi n-o știați, pare-se, Nicorescu se ghidează după ea! Nu ne gândim însă că marele milionar stă prost cu banii, nicidecum! Cel mai probabil, omul preferă cardurile în defavoarea banilor cash! Chiar și așa, nu putem să nu ne întrebăm de ce oare nu a ales să lase tips-ul tot de pe card, decât să arunce, pur și simplu, un singur leu pe masă!

Sau… hmmm?! Să fie oare Nicorescu puțin cam… zgârcit? Știm cu toții că este recomandat ca bacșișul să fie cel puțin 10% din nota de plată. Se pare, însă, că marele om de afaceri nu ține cont de aceste cutume ale societății și face cum îl taie capul! Fie că n-o fi avut mai mulți bani cash la el, fie că are arici la buzunar, tot ni se pare extrem de ciudat!

