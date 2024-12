Dan Negru, mesaj cu subînțeles pentru cei care l-a înlocuit la Antena 1 pentru show-ul de Revelion: „Ca să-mi egaleze anii de...”

Atunci când vine vorba despre programul de Revelion, gândul românilor fuge la Dan Negru, cel care pentru multă vreme a animat noaptea dintre ani. Însă, prezentatorul TV s-a retras din această „industrie” și a lăsat locul său altora, iar acum a venit cu un mesaj important pentru cei care îi duc tradiția mai departe. Ce spune Dan Negru despre prezentatorii Revelionului de la Antena 1.

Dan Negru, supranumit „Regele audiențelor” pentru recordul său de neegalat – 24 de ani consecutivi lider de audiență cu show-urile de Revelion – nu va prezenta nici în acest an o emisiune specială de Anul Nou. După ce a părăsit Antena 1 în urmă cu doi ani, prezentatorul s-a concentrat pe proiectele sale de la Kanal D, iar Revelionul 2025 va continua fără contribuția sa iconică. Însă, lui Dan Negru i s-au găsit rapid înlocuitori, iar el are un mesaj pentru ei.

Și în acest an, Dan Negru lipsește din grila pentru noaptea dintre ani. După 24 de Revelioane consecutive, acesta s-a retras și vine cu un mesaj important pentru cei care îi duc tradiția mai departe. El le urează succes celor care vor să îi egaleze performanțele și le transmite că au nevoie de doar 24 de ani pentru a face asta.

„Le țin pumnii tuturor colegilor mei care fac Revelioane. Eu am avut norocul vârstei, eram un puști când am prezentat primul Revelion, la TVR. Ca să-mi egaleze anii de Revelioane nu e greu. E matematică: 2024 + 24 de revelioane ale mele, an după an = 2048. Un prezentator ar trebui să prezinte până în 2048 Revelioane, an după an, ca să fie lider de audiență, an după an, și gata cu Negru! Nu e greu, succes!”, a declarat Dan Negru, potrivit click.ro.