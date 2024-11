Dan Negru dezvăluie prietenia secretă cu o vedetă PRO TV: “Mergem mult la meciuri!”

Dan Negru este cel mai longeviv prezentator de la noi, care știe să țină publicul în fața micului ecran. A schimat postul TV în ultimii ani, a lăsat Antena 1 pentru Kanal D, unde a dat lovitura cu concursurile de cultură generală. Prezentatorul TV este o prezență rară la evenimentele mondene, preferând să își valorifice timpul liber alături de familie și prieteni. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Dan Negru a vorbit despre discriminarea de vârstă prezentă în televiziune, dar și despre prietenia lui cu vedete de la posturile TV, precum și legătura specială pe care o are cu mama sa, pe care a convins-o să locuiască la București câteva luni pe an.

Dan Negru este un reper pe piața audiovizualului, unde reușește să facă performanță cu cele două emisiuni TV – Jocul cuvintelor și The Floor, pe care le prezintă la Kanal D. Prezentatorul TV ne-a vorbit despre prietenia pe care a legat-o cu vedeta PRO TV, Andi Moisescu, cei doi amici mergând împreună la meciuri pe stadion. Recent, Dan Negru a participat la gala Premiilor TVmania, unde a fost premiat la categoria Cea mai bună emisiune-concurs pentru super show-ul „The Floor”. LA eveniment, prezentatorul TV s-a bucurat de revederea cu Pavel Bartoș, o altă vedetă Pro TV, cei doi făcând glume ca doi amici.

Dan Negru: „Longevitatea noastră – Esca, Brenciu – vine de la faptul că în anii ’90 oamenii care făceau televiziune atunci aveau nevoie de oameni tineri pe ecran”

CANCAN.RO: Felicitări pentru premiu! Cum te simți? Ești cel mai longeviv prezentator de la noi?

Dan Negru: Uite și pe nenea Pavel! Domnul Pavel! Să-l salut pe domnul Pavel! El e din Mehedinți! Eu glumesc cu Mehedințiul!

CANCAN.RO: Ai continuitate pe micul ecran și ai găsit mereu o formă de reinventare să ții publicul în fața micului ecran.

Dan Negru: Să știi că în România există discriminare de vârstă. Larry King la 51 de ani era anonim, în România dacă te-ai apuca la 51 de ani de treabă, ar fi imposibil.

Longevitatea – cred că puțini au zis-o – noastră: Esca, Brenciu, care am fost atunci în anii ’90 vine de la faptul că în anii ’90 oamenii care făceau televiziune atunci aveau nevoie de oameni tineri pe ecran, care să rupă de tot ce a fost înainte și noi, tinerii, nu eram legați. Și de asta părem așa: mă, dar de câtă vreme face ăsta? Pentru că ne-am apucat de foarte tineri. Dar repet: există discriminare de vârstă în televiziunea din România.

Dan Negru: „Am fostla Rapid cu UTA, care e lângă Timișoara, și am fost la meci cu Andi Moisescu”

CANCAN.RO: Există prietenii între prezentatori de la posturi diferite? Ne poți da un exemplu?

Dan Negru: Sigur, una e treaba cu televiziunea. Am fost recent la Rapid cu UTA, care e lângă Timișoara, și am fost la meci cu Andi. Merg mult la meciuri cu Andi Moisescu, așa ca exemplu. Sigur că există prietenii.

CANCAN.RO: Se apropie finalul acestui an. Cum a fost pentru tine și profesional și personal?

Dan Negru: Profesional a fost o mișcare foarte bună trecerea la Kanal D, pentru că am descoperit oameni cool și de încredere, am descoperit oameni de cuvânt. Personal cel mai important este că am stat cât am putut eu de mult cu ai mei, cu mama, care încă mai trăiește, are 80 de ani, cu toată familia mea. Asta cred că e cel mai important: să stai cu ai tăi.

Dan Negru: „Mama vine în București câteva luni pe an”

CANCAN.RO: Pe mama ai mutat-o în Capitală sau a rămas la Timișoara?

Dan Negru: Mama vine în București câteva luni pe an, când e iarnă acum și vara se întoarce că are roșii de pus în grădină și nu vrea să audă de București.

CANCAN.RO: Unde te va prinde Revelionul anul acesta?

Dan Negru: Nu m-am gândit, dar când aud de cuvântul revelion fac 3 pași în spate și nu mai vreau. (râde).

CANCAN.RO: Nu mai vrei pe micul ecran!

Dan Negru: Nu mai vreau cu revelionul.

CANCAN.RO: Care a fost sfatul pe care l-ai primit la început de carieră în televiziune și pe care l-ai urmat?

Dan Negru: Nu cred că a fost neapărat un sfat, cât au fost modele de oameni, oameni care puneau preț pe meritocrație.

Eu îi amintesc mereu: fie pe Lazarov, fie pe Titus Munteanu, fie pe toți oamenii cu care am lucrat și care puneau preț pe meritocrație. Asta a cam dispărut cam în toate părțile societății, nu doar în televiziune, așa că nu e doar televiziunea aia care…, e peste tot așa.

