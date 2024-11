Dan Negru, șocat de vestea pe care a primit-o chiar de la CANCAN.RO: a murit Gabriel Cotabiță! ”Eram atent la orice…”

Gabriel Cotabiță a murit sâmbătă, 23 noiembrie 2024, la 69 de ani. Ar fi fost internat la spitalul Universitar, unde s-ar fi aflat în comă. Dan Negru, un apropiat al fostului cântăreț, căruia, de altfel, i-a fost un sprijin în ultimii ani, a aflat de la CANCAN.RO că s-a stins din viață. Prezentatorul a rămas aproape fără cuvinte! Și-a amintit de vremurile în care s-a intersectat cu Gabriel Cotabiță, de festivaluri și alte evenimente.

Dan Negru se afla la un eveniment în țară când a primit crunta veste: Gabriel Cotabiță a murit! Prezentatorul de la Kanal D a sintetizat, în câteva vorbe, cine a fost Cotabiță.

”Nu-mi vine să cred, aflu acum de la tine! Am multe amintiri cu Gabi, am prezentat împreună multe festivaluri, de la Callatis la Mamaia și întotdeauna eram atent la orice virgulă. Avem o mare grijă a vorbelor”, a spus Dan Negru, pentru CANCAN.RO.

Gabriel Cotabiță a murit! Vestea a fost dată de Ionel Tudor

Anunțul morții lui Gabriel Cotabiță a fost făcut de dirijorul Ionel Tudor, pe pagina de Facebook.

”Ai plecat, Gabi, și ai lasat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori, ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători (Noapte albastră, Te rog, domnișoară, nu pleca, Și va mai trece-o noapte, Viața e un cazino, Să nu ne spunem adio, Poate că da, poate că nu, etc)! Am lansat împreună cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună! Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină!”, a fost mesajul lui Ionel Tudor.

Cine a fost Gabriel Cotabiță

Gabriel Cotabiţă s-a născut 1 noiembrie 1955, la Craiova, și a fost un cântăreț de muzică ușoară și pop-rock. De asemenea, a fost prezentator, producător muzical şi de televiziune.

A fost solistul formaţiei VH2 şi membru al cunoscutului grup rock Holograf, în anii 1980. Împreună cu Holograf a lansat, în anul 1984, albumul „Holograf 1”.

A fost chiar și actor, jucând în filmul muzical ”În fiecare zi mi-e dor de tine”, de Gheorghe Vitanidis. De asemenea, figurează pe coloana sonoră a peliculei ”Rezervă la start”, de Anghel Mora.

Gabriel Cotabiţă a avut o carieră impresionantă, lansând mai multe albume.

Pe 8 mai 2015, Gabriel Cotabiţă a suferit un stop cardio-respirator și, de atunci, a purtat un defibrilator automat, pentru prevenirea tulburărilor cardiace.

A fost căsătorit de două ori şi avea trei fete.

