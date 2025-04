Cum ar fi comis-o Nicolle Fota la prima întâlnire cu Cătălin Botezatu: „Pe moment mi-a fost foarte rușine”

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Nicolle Fota și Cătălin Botezatu formează un cuplu. În ultima perioadă, cei doi se afișează tot mai des împreună, iar diferența de vârstă dintre ei, de 40 de ani, pare să nu fie un impediment. Recent, tânăra a vorbit despre relația cu designerul și a rememorat prima lor întâlnire. Se pare că aceasta a fost una cu peripeții, căci Nicolle a comis-o din prima. Ce s-a întâmplat?

După o lungă perioadă în care nu s-a mai afișat în compania niciunei femei, acum Cătălin Botezatu defilează mândru alături de Nicolle Fota, iubita lui mai tânără cu 40 de ani. Noul cuplu din showbiz a fost surprins în mai multe rânduri împreună, prima apariție datând din toamna anului trecut. Dacă inițial se credea că au doar o colaborare profesională, realitatea s-a dovedit a fi alta, iar acum tânăra a vorbit despre prima întâlnire cu designerul, care a fost una cu peripeții.

Așa cum spuneam, acum Nicolle Fota și Cătălin Botezatu formează un cuplu, însă cei doi se cunosc de ani de zile, iar prima lor întâlnire a fost una cu peripeții. Cei doi s-au cunoscut prin prisma meseriei lor, iar în urmă cu mai mulți ani, Nicolle a defilat pentru prima dată pentru creatorul de modă. Deși prezentarea respectivă a fost un succes, apariția tinerei pe podium nu a fost una tocmai ușoară.

Recent, Nicolle Fota a mărturisit că a avut parte de un incident neașteptat la acea vreme. Mai exact, fix când să coboare de pe scenă tocul i s-a agățat în rochie, s-a împiedicat și a căzut fix în brațele lui Cătălin Botezatu. Din fericire, designerul a fost acolo să o prindă, iar publicul nu a văzut nimic din cele întâmplate.

Nicolle Fota mărturisește că s-a simțit extrem de rușinată la acel moment, însă a trecut repede peste, mai ales pentru că designerul a avut o reacție blândă și nu a certat-o pentru stângăcie.

„La prima prezentare pentru Cătălin, el nu știa că mi se agăță rochia în toc și m-a grăbit să cobor de pe scenă, pentru că trebuia să urce următoarea fată și s-a întâmplat să cad direct peste el. Acest lucru nu a fost premeditat, nu a fost absolut nimic, a fost o întâmplare foarte haioasă.

În ciuda faptului că el este o persoană foarte serioasă când vine vorba despre modeling și despre prezentările lui, Cătălin Botezatu a avut o reacție decentă, a râs. Nu i-am amintit lui Cătălin de acest incident, nu i-am spus. Pe moment mi-a fost foarte rușine, mi-au căzut inclusiv aranjamentele de pe cap, a fost o căzătură zdravănă. Erau câteva trepte mai înalte, iar eu nu am apucat să pășesc, pentru că, așa cum am spus, mi se agățase rochia în toc. Important este că publicul nu a văzut absolut nimic.

Prima mea prezentare cu Cătălin a fost printre primele mele prezentări. Noi nu am ținut legătura de atunci. Am petrecut atunci cu toții, am mers la club, dar nu s-a înfiripat atunci nimic. Această întâmplare a avut loc în urmă cu cinci ani, era exclus, la acel moment, să mă fi gândit la așa ceva, nici eu și nici el”, a mărturisit Nicolle Fota, potrivit spynews.ro.