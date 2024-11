Ce probleme de sănătate avea Gabriel Cotabiță. A fost la un pas de moarte în 2015, apoi a trecut prin mai multe cumpene

Gabriel Cotabiță a murit! Muzica românească a pierdut o personalitate remarcabilă. Gabriel Cotabiță, unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți ai României, s-a stins din viață sâmbătă, la vârsta de 69 de ani. Artistul se confrunta de mai mulți ani cu probleme grave de sănătate, iar ultimele săptămâni au fost critice.

Problemele de sănătate ale lui Gabriel Cotabiță au început să fie cunoscute publicului încă din 2015, când a suferit un infarct major în timp ce se afla la sala de fitness. Incidentul i-a pus viața în pericol, iar artistul a fost în comă profundă timp de trei săptămâni. După o intervenție rapidă și îngrijiri de specialitate la Spitalul de Urgență Floreasca, starea sa s-a stabilizat, dar a rămas sub atenta monitorizare a medicilor.

În anii următori, Gabriel Cotabiță a fost nevoit să-și schimbe radical stilul de viață, renunțând la fumat și adoptând o atitudine mai precaută față de sănătatea sa. Cu toate acestea, problemele cardiace au continuat să-l urmărească. În 2021, artistul a fost din nou spitalizat, de această dată cu simptome asociate unui accident vascular cerebral tranzitoriu. Deși a reușit să-și revină și atunci, sănătatea sa a rămas fragilă.

De-a lungul timpului, complicațiile cardiace și efectele pe termen lung ale problemelor medicale anterioare au pus o presiune constantă asupra organismului său. Eforturile medicilor nu au mai fost suficiente pentru a-l salva.

„Gabi a mai trecut o data pe langa moarte. Nimeni nu stie ca el a patimit serios dupa o serie de afectiuni cardiace avute in urma cu cinci ani. Prima data a facut un preinfarct, apoi, din cauza stresului, a suferit un infarct! Medicii l-au salvat si atunci, dar l-au avertizat ca daca nu se lasa de fumat, nu mai are de trait decat cateva luni! De a doua zi, Cotabita nu a mai pus o tigară in gura, astfel ca, pana in vara trecuta, a fost sanatos.” au povestit apropiații pentru WOWbiz.ro.