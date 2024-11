Cauza morții lui Gabriel Cotabiță. Ce s-a întâmplat cu artistul de 69 de ani

Durere fără margini pentru familia și apropiații lui Gabriel Cotabiță! Artistul s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani, după ce s-a luptat cu problemele de sănătate multă vreme. Cântărețul n-ar fi traversat o perioadă tocmai bună, iar sfârșitul său a venit când nimeni nu se aștepta. Care ar fi cauza morții regretatului interpret?

Gabriel Cotabiță a murit la vârsta de 69 de ani, lăsând în urma lui numai durere în sufletele celor dragi. Sănătatea i-a fost cam șubredă, iar de ani buni marele artist se confrunta cu probleme. Din păcate, sfârșitul său a venit când nimeni nu se aștepta. A murit sâmbătă, 23 noiembrie 2024, vestea cea tristă fiind dată de un bun prieten. Dirijorul Ionel Tudor a anunțat, în mediul online, pierderea regretatului cântăreț. Mesajul său este plin de durere, în amintirea relației bune de prietenie pe care au avut-o de-a lungul anilor.

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzică pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători (Noapte albastră, Te rog, domnișoară, nu pleca, Și va mai trece-o noapte, Viață e un cazino, Să nu ne spunem adio, Poate că da, poate că nu etc)!

Am lansat împreună cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uită! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună!…Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumina!”, a transmis dirijorul Ionel Tudor, în mediul online.