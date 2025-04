Victor Ponta, despre rănile care nu i se vindecă: „Atunci când le-am văzut, la TV, pe mama și pe sora mea în mașina…” | ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE

Victor Ponta și-a deschis sufletul în studioul ”Altceva cu Adrian Artene”! A vorbit despre rănile care nu i se vindecă, totul în ciuda anilor care au trecut! Nu poate uita ce s-a întâmplat și i-au rămas semne de întrebare!

Este vorba despre o întâmplare în care au fost implicate mama și sora lui, când au ajuns în mașina DNA-ului. Prezidențiabilul a simțit, atunci, că din cauza lui s-a întâmplat totul.

Adrian Artene: Care a fost cea mai crudă durere pe care ați resimțit-o de-a lungul anilor din pricina acestui spirit? A fost un moment care v-a rănit?

Victor Ponta: M-au rănit. Multe momente m-au rănit. Toate s-au închis. Și că m-au dat afară din PSD că l-am susținut pe Grindanu și după aia au zis toți: „Vai, așa este!”. Și că m-am luptat cu Băsescu și după aia toți au zis: „Vai, ce rău a fost Băsescu”. Și că am pierdut cu Iohannis și după aia acum toți ziceau: „Iohannis, ce rău e!” Și anii ăia petrecuți la Înalta Curte pe băncuță, uite, închid ochii așa, și știu geamul, știu băncuța, umilința din față de la… Cum e viața și eu, tot în cârje am ajuns în față la DNA, îmi dădeau cu camerele în cap în…

Toate au fost răni. Nu pot să zic că nu le-am simțit. Dar s-au închis. Singura rană… Nu, de fapt am două. Rana care nu s-a închis nici până acum e atunci când am văzut-o la televizor pe mama în mașina DNA-ului și pe soră mea. Și am simțit că e din cauza mea, chiar dacă sigur nu era intenționat. Dar era clar și cumnatul meu, era clar că îi luaseră ca presiune pe mine ca să demisionez. Știi, m-am simțit ca în filmele alea americane, când îl cheamă și zice: „Vezi că știu copilul, nevasta, părintele, toți, zi!”. Așa m-am simțit, m-am simțit zic: „Băi, trebuia să demisionez ca să nu pățească mama, sora mea, cumnatul meu ceea ce au pățit”. Aia e o rană care…

Citește și: Ce poreclă avea Victor Ponta în copilărie. Cum l-a „botezat” apoi Traian Băsescu și de ce | ALTCEVA cu Adrian Artene

Victor Ponta, despre tragedia de la Colectiv

Fostul premier a vorbit și despre tragedia de la Colectiv, în urma căreia și-a dat demisia. A spus că și aceasta rămâne ca o rană neînchisă.

Victor Ponta: Și a doua, și asta e încă neînchisă, chestia aia cu Colectivul. Am făcut bine că am demisionat. Nu se putea să nu fie nimeni vinovat. Asta e boala României. Domnule, se întâmplă lucruri cumplite. Atunci au murit 60 de oameni. E ceva cumplit, o tragedie. Nu se putea să nu fie nimeni de vină, să nu-și asume nimeni o responsabilitate.

Și am considerat eu atunci, mulți au fost dezamăgiți, mulți se-mi reproșează, alții… Nu se poate, trebuie să fie o consecință. S-a întâmplat o nenorocire, pleacă primul ministru, vin alții, nu moare până la urmă România fără Ponta prim-ministru, vin alții și o să facă în așa fel încât acea tragedie să nu se mai întâmple niciodată.

Nu s-a închis rana pentru că nu s-a făcut nimic. A apărut fraza celebră, A trebuit să moară oameni ca să plece guvernul Ponta și acolo mi-a rămas în cap, zic, oamenii au murit din cauza mea, că dacă plecam eu mai repede nu mureau? Nu cred neapărat în teoria conspirației, dar mi-a rămas în cap. Și faptul că după, băi, gata, a plecat Ponta. Hai să ne vedem de ale noastre. Azi când vorbim, dacă, Doamne ferește, avem 5, nu 2-300 de arși, îi suim în avion să îi ducem în Belgia sau în Israel.

Adrian Artene: Nu s-a schimbat nimic.

Victor Ponta: De-aia zic că e o rană neînchisă pentru mine. Sigur că m-a afectat când țipau oamenii „criminalul”. Chiar nu i-am omorât pe oamenii ăia și nu cred că acum cineva, în mod rațional, spune că eu sunt de vină sau eu trebuia să fac ceva. Dar faptul că nu s-a întâmplat nimic după e o rană neînchisă. Așa cum faptul că atunci mama, sora mea, cumnatul, bărbați, le ducem pe toate, au suferit o umilință cumplită, fără să fi făcut absolut nimic. Și nu s-a întâmplat nimic după. Adică, ba chiar, nu știu, cred că trebuie să-i ceri scuze lui Portocală și alora de la Ploiești. Astea sunt singurele răni neînchise. Nu știu dacă e bine să-ți expui în public punctele așa slabe, dar sunt om și mi s-a părut că discuția noastră e despre om, nu despre politician.

ABONEAZĂ-TE la canalul de Youtube „Altceva cu Adrian Artene”, pornește notificările și ai ocazia să descoperi în PREMIERĂ, ALTCEVA, un podcast care îți antrenează mintea și îți hrănește sufletul. Conținutul „Altceva cu Adrian Artene” poate fi urmărit și pe conturile de Facebook, Instagram, Tik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.

Citește și: Care este, de fapt, semnificația Floriilor? Părintele Victor Lucian Georgescu, la Altceva cu Adrian Artene: „Este o sărbătoare a bucuriei”