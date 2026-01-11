Acasă » Știri » Ce salariu are un mecanic auto în 2026. Cât câștigă în funcție de experiență

De: Alina Drăgan 11/01/2026 | 15:09
În ultima perioadă, service-urile auto din România se plâng în mod constant că profesioniștii sunt foarte greu de găsit. Deși domeniul oferă salarii din ce în ce mai atractive, un mecanic bun este greu de găsit. Ce salariu are un mecanic auto în 2026. Cât câștigă în funcție de experiență?

Piața muncii din România a exportat masiv chiar și mecanici auto în ultimii ani, mulți dintre ei alegând să lucreze în străinătate datorită salariilor considerabil mai mari. Cu toate acestea, și în România mecanicii auto sunt remunerați destul de bine și pot ajunge la salarii deloc de neglijat. Mai ales dacă au experiență și știu să lucreze pe mai multe mărci auto.

Salariile din service-urile auto diferă în funcție de pregătire, experiență și complexitate lucrărilor efectuate. În 2026, salariul minim pentru un mecanic auto pornește de la aproximativ 4.500 de lei pe lună. Aceasta sumă este oferită, de obicei, ucenicilor care sunt încă la început de drum și fură meserie de la colegi mai experimentați.

Salariile cresc în funcție de experiență, iar un mecanic auto experimentat, capabil să lucreze pe o gamă largă de branduri auto, poate ajunge să câștige până la 10.000 de lei pe lună. Salariul poate să depășească și această sumă dacă mecanicul lucrează într-un service cunoscut sau dacă are certificări suplimentare.

Pe lângă mecanicii auto clasici și alte specializări din domeniu sunt bine plătite. Un electrician auto câștigă, în medie, 5.500 de lei lunar, un tinichigiu aproximativ 5.300 de lei, iar un vopsitor auto în jur de 5.000 de lei.

La polul opus se află mecanicii cu experiență solidă, capabili să intervină pe o gamă largă de branduri auto și să rezolve probleme complexe. Aceștia pot ajunge la salarii de până la 10.000 de lei pe lună, mai ales dacă lucrează într-un service cunoscut sau au certificări suplimentare. Cererea mare de personal îi determină pe patronii de service-uri să caute mecanici inclusiv prin platforme de recrutare.

„Salariile oferite de service-uri auto variază în funcție de experiență, de specializarea candidaților, dar și de complexitatea reparațiilor. Aceste venituri pot fi mai mari pentru cei care lucrează în service-uri cu un anumit renume în domeniu sau pentru cei care au certificări suplimentare.

Observăm tot mai frecvent cazuri în care acești specialiști decid să lucreze pe cont propriu. În astfel de situații, veniturile lor pot crește semnificativ, în funcție de numărul de lucrări preluate”, a declarat Roxana Drăghici, șefa de vânzări la eJobs România.

