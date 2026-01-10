Salariu șofer de TIR 2026. Cât se câștigă în România în comparație cu alte țări din UE

Salariul unui șofer de TIR variază în funcție de experiență, rute (curse interne sau în străinătate), compania la care lucrează, condiții și program. La fel ca și până acum, această meserie rămâne una dintre cele mai solicitante, dar și bine plătite meserii în rândul celor care nu au studii univeristare.

La fel ca în anii anteriori, meseria de șofer de TIR este la mare căutare în rândul românilor, în special a celor care își doresc un salariu atractiv fără a avea studii universitare. Pentru a fi șofer de TIR este nevoie de permis de conducere categoria C (pentru camioane rigide) și categoria CE (pentru ansambluri de vehicule cu remorci grele), un certificat de competență profesională pentru marfă și un curs de formare inițială.

Ce salariu are un șofer de TIR în 2026

Pentru menținerea singuranței pe drum, atât pentru șofer, cât și pentru participanții la trafic, conducătorii de TIR sunt constant monitorizați printr-un card tahograf. Programul lor include limite pentru conducerea zilnică sau săptămânală, pauze scurte obligatorii și repaus zilnic/săptămânal, toate acestea fiind monitorizate prin tahograf.

În ciuda programului solicitant și uneori obositor, nopților dormite în parcări, mese luate pe fugă, stres, și alte riscuri, unii șoferi de TIR consideră că un salariu mare compensează condițiile dificile în care lucrează.

Comparativ cu Germania, Italia sau Franța, un șofer de TIR care efectuează curse interne poate ajunge să câștige un salariu între 7.000 și 9.000 de lei/lună. Pentru cei care lucrează pentru firme românești, pe transport internațional, salariul poate ajunge până la 12.000 de lei/lună – bani la care se adaugă diurne și bonusuri de performanță.

În Italia, salariul unui șofer de tir este cuprins între 2.300 și 3.5000 de euro. În Franța, veniturile sunt ceva mai crescute: între 2.300 – 3.800 de euro, în funcție de contract. Cele mai mari salarii se regăsesc în țări precum Suedia, Olanda și Norvegia, unde un șofer de TIR poatea câștiga între 3.000 și 3.500 de euro/lună.

