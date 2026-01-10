Acasă » Știri » Ce job-uri poți avea în România fără 12 clase terminate. Ce salarii primești pentru ele, în 2026

Ce job-uri poți avea în România fără 12 clase terminate. Ce salarii primești pentru ele, în 2026

De: Alina Drăgan 10/01/2026 | 11:11
Ce job-uri poți avea în România fără 12 clase terminate. Ce salarii primești pentru ele, în 2026
Ce job-uri poți avea în România fără 12 clase terminate

România a intrat în anul 2026 cu un deficit major de forță de muncă, estimat la aproape 600.000 de angajați. Acest dezechilibru începe să se resimtă în mai multe domenii, iar angajatorii caută soluții rapide. Astfel, criteriile de angajare au devenit mai flexibile. Diploma de 12 clase nu mai este în multe cazuri o condiție obligatorie. Ce job-uri poți avea în România fără 12 clase terminate?

Pe piața muncii din România există tot mai multe oferte care nu cer studii finalizate sau calificări complexe. Angajatorii sunt dispuși să ofere contracte de muncă și salarii stabile, iar singura condiție este dorința de muncă.

Ce job-uri poți avea în România fără 12 clase terminate

În contextul lipsei de personal, companiile pun accent pe formarea la locul de muncă și pe programe de instruire, nu pe studiile finalizate. Astfel, cei care nu au diploma de 12 clase au totuși numeroase opțiuni.

De exemplu, în domeniul construcțiilor diploma nu este neapărat necesară. Se oferă posturi de zidar, dulgher sau fierar-betonist, iar salariile sunt unele atractive, ce pornesc de la 3.500 de lei și pot ajunge până la 6.000 de lei. Remunerația este mare tocmai din cauza deficitului de personal.

De asemenea, diploma nu este necesară nici pentru cei care vor să lucreze în logistică, pe posturi de manipulator marfă sau ambalator. Aici salariile sunt cuprinse între 2.800 de lei și 3.800 de lei, la care se adaugă tichete de masă și bonusuri.

Ce job-uri poți avea în România fără 12 clase terminate

Și în retail există locuri de muncă unde nu sunt necesare studiile. Este vorba despre posturi precum cele de lucrător comercial sau casier. Salariile sunt cuprinse între 2.700 de lei și ajung până la 3.600 de lei și există posibilități de avansare.

Cei fără diplomă se pot angaja și ca livratori de mâncare sau curieri și pot încasa un salariu între 3.000 – 5.500 de lei, variabil în funcție de numărul de livrări/comenzi. Pe listă se adaugă și job-urile de ajutor de bucătar sau ospătar, plătite cu salarii cuprinse între 2.700 – 4.000 de lei, la care se adaugă și bacșișul.

Cei fără diplomă pot lucra și ca agent de securitate sau menajeră, însă de obicei aici este nevoie de un scurt curs de calificare. Salariile variază între 2.700 – 3.500 de lei.

Cât câștigă un șofer Bolt sau Uber în 2026. Câți bani face în fiecare săptămână

Salariu de aproape 12.000 de lei în mână, în România. Cine sunt românii norocoși 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Influenceriță, găsită moartă în casă după 2 zile de agonizat. Polițiștii au prins suspectul, dar nu le-a venit să creadă motivul crimei
Știri
Influenceriță, găsită moartă în casă după 2 zile de agonizat. Polițiștii au prins suspectul, dar nu le-a venit…
Ce s-a ales de Dl. Problemă. Făcea furori la începutul anilor 2000
Știri
Ce s-a ales de Dl. Problemă. Făcea furori la începutul anilor 2000
Se circulă în condiții de iarnă pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe A1 și pe drumuri din mai...
„Bărbatul fără zâmbet”. Vânat fără succes de ruși, fostul șef al spionilor din Ucraina are o misiune ingrată. Trebuie să-l ajute pe Zelenski să „vândă” ucrainenilor un eventual acord de pace favorabil lui Putin
Gandul.ro
„Bărbatul fără zâmbet”. Vânat fără succes de ruși, fostul șef al spionilor din...
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana...
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro
Digi24
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă...
Anunț de la meteorologi: Ger în toată țara de sâmbătă până marți. Minime de până la -15 grade
Mediafax
Anunț de la meteorologi: Ger în toată țara de sâmbătă până marți. Minime...
Parteneri
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru...
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile
Digi 24
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din...
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o coterie transpartinică, la nivel central și local”
Digi24
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o coterie transpartinică,...
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Promotor.ro
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
China scoate la rampă noul Type 19: blindatul 8×8 al PLA intră în serviciu operațional
go4it.ro
China scoate la rampă noul Type 19: blindatul 8×8 al PLA intră în serviciu operațional
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
„Bărbatul fără zâmbet”. Vânat fără succes de ruși, fostul șef al spionilor din Ucraina are o misiune ingrată. Trebuie să-l ajute pe Zelenski să „vândă” ucrainenilor un eventual acord de pace favorabil lui Putin
Gandul.ro
„Bărbatul fără zâmbet”. Vânat fără succes de ruși, fostul șef al spionilor din Ucraina are...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Influenceriță, găsită moartă în casă după 2 zile de agonizat. Polițiștii au prins suspectul, ...
Influenceriță, găsită moartă în casă după 2 zile de agonizat. Polițiștii au prins suspectul, dar nu le-a venit să creadă motivul crimei
Ce s-a ales de Dl. Problemă. Făcea furori la începutul anilor 2000
Ce s-a ales de Dl. Problemă. Făcea furori la începutul anilor 2000
Paniniul de la Roma – sandwichul lui Spartacus, mâncare serioasă pentru revoluții serioase -detto ...
Paniniul de la Roma – sandwichul lui Spartacus, mâncare serioasă pentru revoluții serioase -detto dalla Pasta Queen, cu mult amore
Ce efect are ‘dieta cu orez’ de la Survivor 2026 asupra concurenților. Beneficii vs. riscuri ...
Ce efect are ‘dieta cu orez’ de la Survivor 2026 asupra concurenților. Beneficii vs. riscuri pe termen lung
Ore de liniște la bloc în 2026 | La ce ore este interzis să faci zgomot sau să asculți muzică la ...
Ore de liniște la bloc în 2026 | La ce ore este interzis să faci zgomot sau să asculți muzică la volum ridicat, în România
Ce afaceri are Nadia Comăneci în America. Averea ei s-a mărit considerabil în 2025
Ce afaceri are Nadia Comăneci în America. Averea ei s-a mărit considerabil în 2025
Vezi toate știrile
×