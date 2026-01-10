Ce job-uri poți avea în România fără 12 clase terminate. Ce salarii primești pentru ele, în 2026

România a intrat în anul 2026 cu un deficit major de forță de muncă, estimat la aproape 600.000 de angajați. Acest dezechilibru începe să se resimtă în mai multe domenii, iar angajatorii caută soluții rapide. Astfel, criteriile de angajare au devenit mai flexibile. Diploma de 12 clase nu mai este în multe cazuri o condiție obligatorie. Ce job-uri poți avea în România fără 12 clase terminate?

Pe piața muncii din România există tot mai multe oferte care nu cer studii finalizate sau calificări complexe. Angajatorii sunt dispuși să ofere contracte de muncă și salarii stabile, iar singura condiție este dorința de muncă.

Ce job-uri poți avea în România fără 12 clase terminate

În contextul lipsei de personal, companiile pun accent pe formarea la locul de muncă și pe programe de instruire, nu pe studiile finalizate. Astfel, cei care nu au diploma de 12 clase au totuși numeroase opțiuni.

De exemplu, în domeniul construcțiilor diploma nu este neapărat necesară. Se oferă posturi de zidar, dulgher sau fierar-betonist, iar salariile sunt unele atractive, ce pornesc de la 3.500 de lei și pot ajunge până la 6.000 de lei. Remunerația este mare tocmai din cauza deficitului de personal.

De asemenea, diploma nu este necesară nici pentru cei care vor să lucreze în logistică, pe posturi de manipulator marfă sau ambalator. Aici salariile sunt cuprinse între 2.800 de lei și 3.800 de lei, la care se adaugă tichete de masă și bonusuri.

Și în retail există locuri de muncă unde nu sunt necesare studiile. Este vorba despre posturi precum cele de lucrător comercial sau casier. Salariile sunt cuprinse între 2.700 de lei și ajung până la 3.600 de lei și există posibilități de avansare.

Cei fără diplomă se pot angaja și ca livratori de mâncare sau curieri și pot încasa un salariu între 3.000 – 5.500 de lei, variabil în funcție de numărul de livrări/comenzi. Pe listă se adaugă și job-urile de ajutor de bucătar sau ospătar, plătite cu salarii cuprinse între 2.700 – 4.000 de lei, la care se adaugă și bacșișul.

Cei fără diplomă pot lucra și ca agent de securitate sau menajeră, însă de obicei aici este nevoie de un scurt curs de calificare. Salariile variază între 2.700 – 3.500 de lei.

