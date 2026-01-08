Acasă » Știri » Cât câștigă un șofer Bolt sau Uber în 2026. Câți bani face în fiecare săptămână

Cât câștigă un șofer Bolt sau Uber în 2026. Câți bani face în fiecare săptămână

De: David Ioan 08/01/2026 | 17:10
Cât câștigă un șofer Bolt sau Uber în 2026. Câți bani face în fiecare săptămână
Cât câștigă un șofer Bolt sau Uber în 2026. Câți bani face în fiecare săptămână

În România, tot mai multe persoane aleg să lucreze ca șoferi pentru platforme de transport alternativ precum Uber sau Bolt, fie pentru a-și suplimenta veniturile, fie ca activitate principală.

Pentru o parte dintre cei aflaţi în domeniu, această ocupație s-a transformat într-o sursă stabilă de câștig, suficient de atractivă încât să renunțe la alte joburi tradiționale.

Cât câștigă un șofer Bolt sau Uber în 2026

Conform informațiilor publicate în anunțurile de recrutare de pe diverse platforme specializate, veniturile obținute de șoferii de taxi alternativ din Capitală sunt considerabile.

Angajatorii și colaboratorii din domeniu susțin că cererea ridicată pentru servicii de transport urban contribuie la menținerea unor câștiguri constante pe parcursul întregului an.

Salariu unui şofer Bolt sau Uber în 2026

Potrivit acestor date, șoferii de Uber sau Bolt din București pot câștiga între 5.000 și 6.000 de lei net pe lună, fără adăugarea bacșisului lăsat de majoritatea clienților. Veniturile diferă însă în funcție de numărul de ore petrecute la volan, de disponibilitatea șoferului în intervalele de vârf și de volumul comenzilor din zona în care activează.

Analizele realizate de companiile din domeniu arată că intervalul orar cel mai profitabil pentru un șofer este cuprins între 06:00 și 09:00, perioadă în care cererea pentru transport este foarte ridicată, în special din cauza traficului intens și a deplasărilor către locul de muncă.

Câți bani face în fiecare săptămână

În schimb, segmentul orar considerat cel mai slab este între 11:00 și 15:00, când numărul comenzilor scade semnificativ.

În perioadele speciale, precum sărbătorile, weekendurile aglomerate sau evenimentele majore din oraș, tarifele dinamice cresc, iar șoferii ajung să obțină venituri mai mari decât în mod obișnuit. Aceste momente sunt considerate esențiale pentru maximizarea câștigurilor lunare.

Comparativ cu alte state europene, diferențele salariale sunt vizibile. Un șofer de taxi din Germania sau Spania câștigă lunar între 2.560 și 2.600 de euro, în timp ce în Italia veniturile se situează în jurul valorii de 1.800 de euro pe lună.

Niveluri similare se regăsesc și în Portugalia, Slovenia sau Grecia, unde piața transportului urban este bine dezvoltată, dar competitivă.

CITEŞTE ŞI: Cât câștigă un nepalez în 2026, în domeniul curățeniei. Suma și beneficiile pe care le primește lunar

Câți bani primește lunar un voluntar în Armata Română. Serviciul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul de 25 de ani din Buzău. Ce arată rezultatele autopsiei
Știri
Cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul de 25 de ani din Buzău. Ce arată rezultatele autopsiei
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Știri
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine…
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai...
GER năpraznic peste România! Minime sub -15 grade - Elena Mateescu, directorul ANM, face anunțul pentru români
Gandul.ro
GER năpraznic peste România! Minime sub -15 grade - Elena Mateescu, directorul ANM,...
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din...
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Adevarul
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
Digi24
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik...
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost...
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost operat mai devreme
Digi24
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost...
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Spotify introduce noi funcții. Ce trebuie să faci pentru a le activa?
go4it.ro
Spotify introduce noi funcții. Ce trebuie să faci pentru a le activa?
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Go4Games
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
GER năpraznic peste România! Minime sub -15 grade - Elena Mateescu, directorul ANM, face anunțul pentru români
Gandul.ro
GER năpraznic peste România! Minime sub -15 grade - Elena Mateescu, directorul ANM, face anunțul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul de 25 de ani din Buzău. Ce arată rezultatele autopsiei
Cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul de 25 de ani din Buzău. Ce arată rezultatele autopsiei
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. ...
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Taxă înmatriculare mașină 2026. Cât trebuie să plătești dacă îți cumperi un automobil
Taxă înmatriculare mașină 2026. Cât trebuie să plătești dacă îți cumperi un automobil
Cea mai ieftină garsonieră din București costă 17.000€. Cum arată și în ce sector este
Cea mai ieftină garsonieră din București costă 17.000€. Cum arată și în ce sector este
Test de inteligență | În această imagine s-au strecurat 4 greșeli. Doar un geniu le poate identifica ...
Test de inteligență | În această imagine s-au strecurat 4 greșeli. Doar un geniu le poate identifica pe toate
Il Luce și-a luat „jucărie” nouă! Mircea Lucescu își ghidează „atacanții” ...
Il Luce și-a luat „jucărie” nouă! Mircea Lucescu își ghidează „atacanții” dintr-un foc
Vezi toate știrile
×