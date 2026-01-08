Cât câștigă un șofer Bolt sau Uber în 2026. Câți bani face în fiecare săptămână

În România, tot mai multe persoane aleg să lucreze ca șoferi pentru platforme de transport alternativ precum Uber sau Bolt, fie pentru a-și suplimenta veniturile, fie ca activitate principală.

Pentru o parte dintre cei aflaţi în domeniu, această ocupație s-a transformat într-o sursă stabilă de câștig, suficient de atractivă încât să renunțe la alte joburi tradiționale.

Cât câștigă un șofer Bolt sau Uber în 2026

Conform informațiilor publicate în anunțurile de recrutare de pe diverse platforme specializate, veniturile obținute de șoferii de taxi alternativ din Capitală sunt considerabile.

Angajatorii și colaboratorii din domeniu susțin că cererea ridicată pentru servicii de transport urban contribuie la menținerea unor câștiguri constante pe parcursul întregului an.

Potrivit acestor date, șoferii de Uber sau Bolt din București pot câștiga între 5.000 și 6.000 de lei net pe lună, fără adăugarea bacșisului lăsat de majoritatea clienților. Veniturile diferă însă în funcție de numărul de ore petrecute la volan, de disponibilitatea șoferului în intervalele de vârf și de volumul comenzilor din zona în care activează.

Analizele realizate de companiile din domeniu arată că intervalul orar cel mai profitabil pentru un șofer este cuprins între 06:00 și 09:00, perioadă în care cererea pentru transport este foarte ridicată, în special din cauza traficului intens și a deplasărilor către locul de muncă.

Câți bani face în fiecare săptămână

În schimb, segmentul orar considerat cel mai slab este între 11:00 și 15:00, când numărul comenzilor scade semnificativ.

În perioadele speciale, precum sărbătorile, weekendurile aglomerate sau evenimentele majore din oraș, tarifele dinamice cresc, iar șoferii ajung să obțină venituri mai mari decât în mod obișnuit. Aceste momente sunt considerate esențiale pentru maximizarea câștigurilor lunare.

Comparativ cu alte state europene, diferențele salariale sunt vizibile. Un șofer de taxi din Germania sau Spania câștigă lunar între 2.560 și 2.600 de euro, în timp ce în Italia veniturile se situează în jurul valorii de 1.800 de euro pe lună.

Niveluri similare se regăsesc și în Portugalia, Slovenia sau Grecia, unde piața transportului urban este bine dezvoltată, dar competitivă.

