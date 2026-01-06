Acasă » Știri » Cât câștigă un nepalez în 2026, în domeniul curățeniei. Suma și beneficiile pe care le primește lunar

06/01/2026 | 18:56
În 2026, România rămâne una dintre destinațiile preferate pentru muncitorii nepalezi care caută salarii mai mari decât cele din țara de origine.

Domeniul curățeniei continuă să aibă un deficit semnificativ de personal, iar companiile apelează tot mai des la lucrători asiatici.

Diferențele salariale sunt principalul motiv pentru care aceștia acceptă să lucreze departe de familie și să locuiască în condiții modeste.

Un muncitor nepalez angajat în curățenie în România câștigă în medie 3.100 de lei net pe lună. La această sumă se adaugă bonuri de masă în valoare de aproximativ 600 de lei, astfel, venitul lunar ajungând la 3.700 de lei.

Pe lângă salariu, angajatorii oferă și cazare gratuită, evaluată la aproximativ 400 de lei, însă acest beneficiu nu este inclus în salariu, fiind considerat doar o facilitate oferită de companie.

Condițiile de cazare sunt de tip cămin, cu camere în care locuiesc câte șase până la opt persoane. Paturile sunt supraetajate, băile sunt comune, iar spațiul este limitat. Deși confortul este redus, pentru mulți dintre muncitorii nepalezi cazarea gratuită reprezintă un avantaj important, deoarece le permite să economisească o parte semnificativă din venit.

Diferențele devin evidente atunci când comparăm aceste venituri cu salariile din Nepal. Salariul minim în Nepal reprezintă echivalentul a aproximativ 600 de lei, iar cel mai mare salariu încasat ajunge la 2.800 de lei, în funcție de regiune și domeniu.

Conform acestor calcule, se poate remarca o diferenţă considerabilă între plăţile primite în România şi în ţara natală.

Pentru mulți dintre cei care vin să muncească în România, veniturile obținute reprezintă o oportunitate reală de a economisi bani și de a trimite lunar sume importante familiilor rămase acasă.

