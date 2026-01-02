„Te-ai însura cu o româncă?” Cum a răspuns acest srilankez din Craiova la această întrebare

În ultimii ani, tot mai mulți srilankezi și-au găsit drum către România. Au venit aici pentru muncă și pentru un trai mai bun, însă pentru mulți asta a însemnat și sacrificii uriașe. Însă, s-au adaptat rapid, iar pentru unii România este deja a doua casă și se gândesc să își construiască un viitor stabil aici. Ce răspuns a dat un srilankez din Craiova atunci când a fost întrebat dacă s-ar căsători cu o româncă?

Într-un dialog cu Lucian Popa, fost sportiv și viitor „Războinic” la Survivor 2026, un bărbat din Sri Lanka a avut numai cuvinte de laudă despre România. Acesta locuiește deja de trei ani în țara noastră, a învățat cât de bine a putut limba și acum pare că se gândește să își construiască un viitor aici.

Ce a răspuns un srilankez atunci când a fost întrebat dacă s-ar căsători cu o româncă?

În urmă cu trei ani bărbatul și-a părăsit țara natală și s-a mutat în România. Acum locuiește în Craiova și lucrează 10 ore pe zi, inclusiv în weekend. Singura zi liberă din săptămână este vineri. Srilankezul s-a adaptat în România, a învățat limba (aproape de nivel conversațional) și mărturisește că este extrem de mulțumit de salariul pe care îl câștigă aici.

La fel de mulțumit este și de traiul din România, dar și de românce. Întrebat de Lucian Popa dacă s-ar căsători cu o româncă, acesta s-a fâstâcit, dar răspunsul a fost unul pozitiv, confirmând că româncele sunt femei frumoase.

„Lucian Popa: Tu de unde ești? Srilankez: Sri Lanka. Lucian Popa: Sri Lanka? Vorbești românește? Srilankez: Da, vorbesc românește. Lucian Popa: De cât timp ești în România? Srilankez : 3 ani. Lucian Popa: Și îți place? Srilankez: Da, foarte bun, foarte frumos. Oamenii foarte buni, foarte ospitalieri. Iubesc, e foarte bine, da. Lucian Popa: Bravo, fratele meu. Și îți place să lucrezi aici? Srilankez: Da, lucrez aici și îmi place. Mult, mult, foarte bun. Lucian Popa: Și te însori aici? Srilankez: Da, aici, vedem mai târziu. Lucian Popa: Îți plac fetele din România? Srilankez: Da, da, da”, a fost discuția celor doi.

