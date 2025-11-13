Un alt livrator nepalez a fost agresat în Bucureşti! Ce încerca să îi facă un tânăr de 20 de ani. Trecătorii au intervenit imediat!

În ultima perioadă, România a înregistrat o creștere a incidentelor în care livratorii străini devin victime ale agresiunilor. Aceștia, care își desfășoară munca zilnic pe străzile Capitalei, se confruntă tot mai des cu tentative de furt sau atacuri fizice, ceea ce ridică semne de întrebare asupra siguranței în anumite zone.

În ultima perioadă, tot mai mulți livratori străini ajung să fie victime ale agresiunilor atât în Capitală, cât și în alte orașe. Un nou caz a avut loc recent în Sectorul 3, pe strada Sf. Vineri, unde un livrator nepalez a fost atacat în timp ce își desfășura activitatea.

Un alt livrator nepalez a fost agresat în Bucureşti

Un tânăr de 20 de ani a încercat să-l lovească și să îi fure scuterul, însă nu a reușit să-l pornească. Mai mulți trecători care au asistat la incident au intervenit imediat, iar situația a fost rapid preluată și de polițiști. Doi agenți de la Poliția Rutieră, aflați întâmplător în zonă, l-au imobilizat pe agresor până la sosirea colegilor de la Secția 10, care au continuat ancheta.

Un livrator din Bangladesh a fost lovit

Pe 26 august 2025, un incident șocant a avut loc în Sectorul 2, când un tânăr de 20 de ani a atacat un livrator din Bangladesh, justificându-și gestul prin eticheta de „invadator”. Fapta a stârnit un val de indignare la nivel național, fiind considerată o agresiune motivată de ură și xenofobie.

Agresorul a fost ulterior trimis în judecată, fiind acuzat de lovire și de folosirea simbolurilor fasciste. Momentul a fost surprins și pe filmări, în care se poate vedea cum un polițist aflat în timpul liber intervine rapid și îl imobilizează, replicile sale devenind virale pe rețelele de socializare.

