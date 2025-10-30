Acasă » Știri » Ce a putut să pățească o tânără după ce a comandat mâncare la domiciliu. Livratorul Bolt i-a făcut o surpriză de zile mari!

Ce a putut să pățească o tânără după ce a comandat mâncare la domiciliu. Livratorul Bolt i-a făcut o surpriză de zile mari!

De: Irina Rasoveanu 30/10/2025 | 17:22
Această tânără a avut parte de o experiență neplăcută/ Sursa foto: TikTok, Inquam Photos/ Alberto Groşescu

O tânără cu zeci de mii de urmăritori pe TikTok a povestit experiența neplăcută pe care a avut-o, după ce a decis să comande mâncare printr-o cunoscută aplicație de livrare. Ea a susținut că livratorul i-a consumat preparatele și nu a reușit să mai dea de el. Află, în articol, cum a decurs întreaga întâmplare!

În ultimii ani, aplicațiile de livrare a mâncării au prins foarte multă popularitate.  Din lipsă de timp sau din dorința de a avea noi experiențe culinare, mulți români aleg să-și comande preparatele dorite online, fiind aduse direct la ușa lor. De multe ori, clienții sunt mulțumiți, dar există și reclamații despre țepe. Este și cazul Niei, o tânără care a adunat pe TikTok peste 45.000 de urmăritori.

Ce a pățit tânără cunoscută pe TikTok, după ce a comandat mâncare

Nia a avut parte de o experiență neplăcută cu un livrator de mâncare. Aceasta și-a invitat părinții la ea acasă și a comandat mai multe preparate cu gândul că se va bucura, alături de ei, de o seară minunată.

Ei bine, situația a luat o turnură neașteptată. Livratorul nu i-a mai adus comanda. Atunci când a ajuns în fața casei, bărbatul i-a dat un bip, însă a blocat-o imediat, potrivit spuselor tinerei, pentru a nu mai putea să ia legătura cu el.

Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Băiatul de la Bolt mi-a mâncat comanda. Aveam o comandă frumoasă cu aripioare, cartofi, ceva absolut minunat. Mi-am invitat părinții în vizită, am zis să mâncăm împreună. M-am și aranjat să testăm mâncarea. Băiatul de la Bolt a ajuns în fața casei mele, mi-a dat un bip de parcă am fi în anii 2.000 și nu avem credit, după care m-a blocat”, a povestit Nia pe contul său de TikTok.

Tânăra a mai povestit că a încercat să dea de livrator după ce a primit acel bip și l-a sunat de opt ori, însă fără rezultat. De asemenea, Nia l-a apelat pe bărbat și de pe un alt număr de telefon. Nici așa nu a reușit să ia legătura cu el.

„L-am sunat de 8 ori și nu mi-a răspuns. Am încercat să îl sun de pe un alt număr de telefon, a închis și a dat block și la numărul respectiv și uite așa rămân nemâncată”, a mai spus tânăra, care nu a mai primit comanda.

Citește și: Cum a furat un curier din Cluj mâncarea clientului său. Metoda lui de a rămâne cu coletul e virală

NU E BANC! Câți lei câștigă lunar un livrator de mâncare în Timișoara: ”Lucrez de luni până joi, 12 ore pe zi”

Tags:
Iți recomandăm
Cum și-a decorat Antonia casa de Halloween. Numai în filme vezi așa ceva!
Știri
Cum și-a decorat Antonia casa de Halloween. Numai în filme vezi așa ceva!
Claudia Puican, acuzată că nu și-a băgat în seamă părinții la petrecerea de nuntă: ”A uitat de ei, nu meritau”
Știri
Claudia Puican, acuzată că nu și-a băgat în seamă părinții la petrecerea de nuntă: ”A uitat de ei,…
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
Mediafax
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri...
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte de Crăciun
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două...
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu...
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe...
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți vor să se întoarcă
Mediafax
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți...
Parteneri
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
Digi 24
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
„Rece și distantă”. După 40 de ani, fostul rege Juan Carlos spune adevărul despre presupusa idilă cu prințesa Diana
Digi24
„Rece și distantă”. După 40 de ani, fostul rege Juan Carlos spune adevărul despre presupusa...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
go4it.ro
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte de Crăciun
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum și-a decorat Antonia casa de Halloween. Numai în filme vezi așa ceva!
Cum și-a decorat Antonia casa de Halloween. Numai în filme vezi așa ceva!
Claudia Puican, acuzată că nu și-a băgat în seamă părinții la petrecerea de nuntă: ”A uitat ...
Claudia Puican, acuzată că nu și-a băgat în seamă părinții la petrecerea de nuntă: ”A uitat de ei, nu meritau”
Separați, dar… împreună! Andreea Popescu nu își vede soțul cu zilele: “Lipsește mult de acasă”
Separați, dar… împreună! Andreea Popescu nu își vede soțul cu zilele: “Lipsește mult de acasă”
Gabriela Iftimie a fost găsită moartă în casă, chiar de soțul ei. Doi copii au rămas acum orfani ...
Gabriela Iftimie a fost găsită moartă în casă, chiar de soțul ei. Doi copii au rămas acum orfani de mamă
Boala autoimună de care suferă Iuliana Pepene. Știrista de la Antena 1, nevoită să-și schimbe stilul ...
Boala autoimună de care suferă Iuliana Pepene. Știrista de la Antena 1, nevoită să-și schimbe stilul de viață
Ce pretenții are Dan Alexa de la viitoarea iubită. A spus-o în direct, la TV: ”Mi-aș dori să fiu ...
Ce pretenții are Dan Alexa de la viitoarea iubită. A spus-o în direct, la TV: ”Mi-aș dori să fiu asumat”
Vezi toate știrile
×