NU E BANC! Câți lei câștigă lunar un livrator de mâncare în Timișoara: ”Lucrez de luni până joi, 12 ore pe zi”

În ultimii ani, din ce în ce mai mulți oameni au început să comande mâncarea acasă sau la birou, iar aplicațiile de livrări au căpătat popularitate. De asemenea, mulți oameni s-au îndreptat către această meserie, iar câștigurile sunt pe măsura muncii depuse. Recent, un livrator din Timișoara a dezvăluit cât ajunge să câștige lunar. Află, în articol, toate detaliile!

Un tânăr din Timișoara a povestit că lucrează, începând cu anul 2019, pentru una dintre cele mai cunoscute platforme de livrare din România. El a explicat pentru cei interesați cât ajunge să câștige lunar, dar și ce cheltuieli implică această activitate.

Cei care aleg să lucreze în acest domeniu pot face livrări atât cu bicicleta sau trotineta, cât și cu scuterul sau mașina personală. Tânărul din Timișoara a dezvăluit că veniturile lunare depinde foarte mult și de acest aspect.

Livratorul a mărturisit că el lucrează pe autoturismul personal, iar câștigurile sunt destul de consistente. După ce achită toate cheltuielile necesare, timișoreanul rămâne în buzunar cu aproximativ 7.000 de lei.

„Merită să faci livrări cu mașina? Păi, am ales să fac livrări cu mașina în loc de bicicletă, scuter sau trotinetă pentru că am confortul pe care îl vreau: am încălzire în scaune pentru iarnă, am climă pentru vară, motor de 1.6 litri pe benzină, pe opt valve, un motor fără probleme și fac undeva la trei plinuri pe săptămână.

Asta înseamnă 450 de lei, dar eu fac încasări de 2500 de lei pe săptămână. În patru săptămâni asta înseamnă 10.000 lei, din care scădem 3000 de lei cheltuieli cu contabil, taxe la stat, combustibil și un fond de reparații, bineînțeles, pentru schimburi și revizii. Îmi rămân bani curați undeva pe la 7000 de lei sau 7500 lei. Deci eu cred că merită,” a explicat livratorul.