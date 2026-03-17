A crezut că e o greșeală! Ce bacșiș a primit un șofer Uber după o cursă de doar 12 kilometri

Creșterea popularității serviciilor de ride-sharing a schimbat modul în care mulți oameni se deplasează zilnic în marile orașe din România. Aplicațiile de transport alternativ sunt utilizate tot mai des de persoane care doresc să evite aglomerația din mijloacele de transport în comun sau să ajungă mai rapid la destinație fără a folosi mașina personală. În acest context, experiențele șoferilor și ale pasagerilor devin uneori subiecte intens discutate pe internet, mai ales atunci când apar situații neobișnuite.

Un astfel de moment a atras atenția comunității online după o cursă efectuată între Bragadiru și București. Drumul, care a avut o durată de aproximativ 25 de minute și o distanță de aproape 12 kilometri, a decurs normal, fără incidente sau situații speciale. La finalul cursei, însă, șoferul a descoperit în aplicație un bacșiș care i-a depășit cu mult așteptările.

Ce tips a primit un șofer de Uber

Suma oferită de client a fost de 100 de lei, o valoare considerată neobișnuit de mare pentru o cursă relativ scurtă. În mod obișnuit, bacșișurile oferite prin aplicațiile de ride-sharing sunt mai mici și variază în funcție de mai mulți factori, precum durata călătoriei, experiența oferită de șofer sau preferințele personale ale pasagerilor. De această dată, valoarea bacșișului a fost suficient de mare încât șoferul a crezut inițial că ar putea fi vorba despre o eroare.

După verificarea detaliilor din aplicație, suma s-a dovedit a fi reală. Situația a stârnit curiozitatea șoferului, care a decis să împărtășească momentul pe rețelele sociale, unde a publicat o captură de ecran cu detaliile cursei și cu bacșișul primit. Postarea a început rapid să circule online și a generat numeroase reacții din partea utilizatorilor.

În aplicațiile de ride-sharing, bacșișul poate fi oferit direct prin platformă după finalizarea cursei, iar pasagerii pot alege suma pe care doresc să o acorde. De cele mai multe ori, valorile sunt moderate, iar gestul este perceput ca o modalitate de apreciere pentru o experiență plăcută în timpul călătoriei.

