Salariu șofer de ambulanță 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de vechime

Salariul unui șofer de ambulanță rămâne un subiect de interes major, mai ales în contextul deficitului de personal și al responsabilităților tot mai mari din sistemul medical.

Veniturile diferă în funcție de vechime, județ, tipul de serviciu (SAJ sau SMURD) și gradul profesional, însă datele disponibile arată că un ambulanțier câștigă, în medie, între 5.000 și 6.000 de lei net pe lună.

Salariu șofer de ambulanță 2026

În unele cazuri, salariile pot depăși aceste valori, mai ales pentru angajații cu experiență sau pentru cei încadrați în grade superioare.

Potrivit informațiilor introduse de 13 specialiști pe platforma eJobs, salariul mediu net raportat pentru funcția de șofer de ambulanță este de 5.750 de lei. Această valoare reflectă nivelul actual al pieței și confirmă faptul că veniturile pot varia semnificativ în funcție de vechime și responsabilități.

În cadrul Serviciilor Județene de Ambulanță, există rapoarte care indică salarii brute ce depășesc 9.000 de lei pentru angajații cu grade superioare și experiență extinsă, ceea ce se traduce prin venituri nete mai mari decât media națională.

Diferențele salariale sunt influențate și de tipul de ambulanță operată. În general, șoferii care lucrează pe ambulanțe de tip C, destinate intervențiilor critice, pot beneficia de sporuri suplimentare. De asemenea, județele cu un volum ridicat de intervenții sau cu deficit de personal pot oferi venituri mai mari pentru a atrage candidați.

Condiţiile care trebuiesc îndeplinite pentru a deveni şofer de ambulanţă

Pentru a ocupa un post de șofer de ambulanță, candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții specifice. Este necesară diploma de bacalaureat sau de absolvire a liceului, permis de conducere profesionist pentru categoriile B și C, precum și diploma de absolvire a cursului de ambulanțier, conform reglementărilor Ministerului Sănătății. De asemenea, se solicită minimum trei ani de experiență ca șofer profesionist.

Procesul de recrutare este riguros și include trei etape eliminatorii: proba scrisă, proba practică și interviul. Proba scrisă testează cunoștințele teoretice și capacitatea de analiză, având un punctaj maxim de 100 de puncte, iar candidații trebuie să obțină cel puțin 50 pentru a promova.

Proba practică evaluează îndemânarea, capacitatea de gestionare a situațiilor dificile și abilitățile de comunicare, fiind de asemenea notată cu maximum 100 de puncte. Interviul finalizează procesul, analizând motivația, comportamentul în situații de criză și competențele necesare funcției.

