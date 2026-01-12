Salariu șofer STB 2026. La ce sumă poate ajunge un angajat cu experiență, cu tot cu sporuri

Salariile din transportul public din București au atras tot mai mult interes în ultimele luni, pe fondul discuțiilor privind stabilitatea locurilor de muncă și veniturile salariale în creștere. În centrul atenției se află șoferii STB, profesioniștii care asigură funcționarea zilnică a rețelei de autobuze, tramvaie și troleibuze și care transportă sute de mii de călători în Capitală. În 2026, remunerația în acest domeniu reflectă atât experiența angajaților, cât și orele efectuate în ture, sporurile asociate și alte beneficii specifice.

Cariera de șofer în transportul public urban rămâne atractivă pentru cei care caută un loc de muncă stabil, cu venituri previzibile și posibilități reale de avansare. Diferențele salariale dintre un angajat aflat la început de drum și unul cu experiență reflectă progresul profesional și importanța acumulării de vechime în cadrul STB. În contextul în care transportul urban este vital pentru mobilitatea Capitalei, cererea pentru personal calificat rămâne constantă, consolidând astfel perspectivele pe termen lung ale acestui domeniu.

La ce sumă poate ajunge un angajat cu experiență, cu tot cu sporuri

Pentru cei aflați la începutul carierei, salariul net lunar al unui șofer STB se situează, în medie, între 3.500 și 4.200 de lei. Aceasta corespunde unui salariu brut de aproximativ 4.389 lei, conform grilei de încadrare prevăzute în contractul colectiv de muncă. Nivelul exact depinde de programul de lucru și de numărul de ore efectuate.

Pe lângă salariul de bază, angajații începători pot beneficia de sporuri pentru orele lucrate în ture de noapte sau în weekend, care pot aduce un plus de 25–50% la anumite intervale orare. La acestea se adaugă tichete de masă în valoare de până la 800 de lei lunar, ceea ce poate ridica venitul net total al unui șofer debutant la aproximativ 4.500–5.000 de lei pe lună. În plus, cariera oferă un cadru stabil de muncă, cu cursuri periodice de instruire, protecție sindicală și posibilitatea de dezvoltare profesională pe termen lung.

Angajații STB cu experiență de peste cinci sau zece ani în domeniu pot ajunge la salarii mult mai consistente. În funcție de vechime, program și numărul de ore suplimentare, un șofer experimentat poate câștiga lunar între 5.500 și 6.500 de lei net. În perioadele cu ore suplimentare, ture de noapte sau zile de sărbătoare, venitul poate depăși 7.000–7.500 de lei net.

Un rol important în aceste diferențe salariale îl are sporul de vechime, care poate ajunge până la 32% din salariul de bază, alături de sporurile pentru orele efectuate în afara programului obișnuit. De asemenea, pachetul de beneficii pentru angajații cu experiență include prime anuale, bonusuri ocazionale, zile libere suplimentare și sprijin financiar pentru diverse evenimente personale. Mai mult, angajații pot accesa facilități de cazare în stațiuni partenere, oferind un avantaj suplimentar pe termen lung.

Pentru cei interesați să devină șoferi STB, angajarea presupune respectarea unor cerințe legale și profesionale stricte. Candidatul trebuie să dețină permis de conducere corespunzător, să treacă testele medicale și să participe la instruiri practice. STB recrutează periodic pentru posturile de șoferi la autobuze, troleibuze și tramvaie, iar procesul de selecție include evaluări administrative și probe practice pentru a verifica competențele de condus și cunoașterea regulilor de siguranță în trafic.

CITEŞTE ŞI: Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului de 93 de ani, pe care îl îngrijea. Când a deschis ușița, a crezut că nu vede bine

Două badante românce au moștenit o avere de 800.000 de euro. Cum au rămas fără bani în scurt timp