Două badante românce au moștenit o avere de 800.000 de euro. Cum au rămas fără bani în scurt timp

De: Anca Chihaie 04/01/2026 | 11:34
Două îngrijitoare de origine română au pierdut dreptul de a moșteni averea unui bărbat italian pe care îl asistau, după ce instanța a decis că testamentul prin care acesta le lăsa întreaga avere este nul. Cazul, care a atras atenția mass-mediei locale din Marche, se referă la un fost funcționar public din Fabriano, care a decedat în martie 2020, la vârsta de 66 de ani, și care suferea de multiple afecțiuni fizice și psihice ce îi afectau capacitatea de a se descurca singur.

În ultimele luni ale vieții sale, bărbatul depindea complet de ajutorul celor două badante. În mai 2018, el a semnat un testament prin care își lăsa întreaga avere acestora, cu doar două luni înainte de deschiderea unei proceduri legale de „administrare de sprijin”, menită să protejeze persoane vulnerabile aflate în situații similare. Această procedură fusese inițiată de serviciile sociale ale primăriei locale, care, împreună cu autoritățile polițienești, semnalaseră riscul ca îngrijitoarele să abuzeze de vulnerabilitatea bărbatului.

Rudele bărbatului, două verișoare de gradul al patrulea, au contestat testamentul în instanță, invocând faptul că voința defunctului ar fi fost influențată în mod necorespunzător de îngrijitoarele care îl asistau. Tribunalul a acceptat această argumentație și a declarat actul testamentar nul, considerând că bărbatul a fost „captat” și manipulat în ultimele luni ale vieții sale.

Potrivit sentinței, patrimoniul implicat depășea 800.000 de euro, sumă ce includea depozite bancare și certificate de economii, fără a lua în calcul proprietățile imobiliare. Instanța a apreciat că starea de sănătate a bărbatului îl făcea „vulnerabil și ușor de influențat”, iar relația cu cele două îngrijitoare a favorizat un context în care acestea ar fi putut exercita o presiune subtilă asupra deciziilor sale financiare.

Judecătoarea care a pronunțat hotărârea a subliniat că, potrivit reconstrucției judiciare, îngrijitoarele ar fi încercat să izoleze bărbatul de rețeaua sa de protecție, inclusiv de medicul de familie, pentru a-și facilita influența asupra lui. Aceasta ar fi inclus și neglijarea nevoilor de bază ale pacientului, care ajunsese să doarmă pe un pat improvizat fără saltea și să fie lăsat singur perioade îndelungate.

Cazul are și o componentă penală, fiind investigată eventuală cheltuire frauduloasă a banilor moștenitorului, inclusiv posibile jocuri de noroc, iar procuratura continuă verificările. Astfel, ancheta civilă și cea penală se desfășoară concomitent, punând în lumină riscurile la care pot fi expuse persoanele vulnerabile aflate sub îngrijire.

Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. Cine era Marinela, de fapt

Nu e un banc! Lucia, o badantă moldoveancă, a pățit-o grav! Iubitul cunoscut online a convins-o să-i trimită banii italiencei

 

×