Acasă » Știri » Ioan Isaiu și-a presimțit moartea?! Postare bizară înainte să facă infarct

Ioan Isaiu și-a presimțit moartea?! Postare bizară înainte să facă infarct

De: Emanuela Cristescu 10/05/2026 | 17:52
Ioan Isaiu și-a presimțit moartea?! Postare bizară înainte să facă infarct
Ioan Isaiu. Sursa foto Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Actorul Ioan Isaiu și-ar fi „prevestit” sfârșitul. Dispariția sa fulgerătoare, la doar 56 de ani, a șocat lumea artistică și a readus în atenție un mesaj publicat de el înainte de tragedie.

Este vorba despre o poezie postată de actor în luna februarie, care acum este redistribuită masiv și analizată în detaliu de fani. Poezia publicată de Ioan Isaiu este despre speranță, dar și despre singurătate, semn că viața lui nu era tocmai roz în ultima vreme.

Unii fanii au interpretat textul ca pe o simplă creație artistică, în timp ce alții l-au văzut ca pe un mesaj cu o încărcătură aproape premonitorie. Indiferent de interpretare, postarea a devenit unul dintre cele mai distribuite conținuturi legate de actor în ultimele zile. Cei care l-au cunoscut au povestit că actorul avea o sensibilitate aparte și că și-a dedicat viața teatrului și poeziei. El și-a pus sufletul în fiecare poezie și poveste împărtășită pe social media. Acesta încerca să țină legătura cu fanii cât mai mult și le arată universul lui.

„Caută-mă
În speranță, în adânc,
Cunoaște-mă
Cum nu mă mai știu.
Șoptește-mi clipa
Care trece cu mine,
Când totul e rece
Și totu-i pustiu.”, a postat actorul.

Ultimele imagini cu Ioan Isaiu în viață /Foto: Facebook

Colegii de breaslă sunt șocați

Apropiații au spus că acesta avea o fire introspectivă și că obișnuia, ocazional, să scrie texte și poezii. Această latură mai puțin cunoscută a ieșit acum la suprafață.

Moartea actorului a generat reacții puternice în rândul colegilor de breaslă. Doinița Oancea, actrița cu care Isaiu a jucat în multe telenovele, a spus că acesta a fost un om și un artist extraordinar și că îi este greu să accepte că a murit.

„Era un om extraordinar, sunt surprinsă. Am interacționat de-a lungul timpului, îl cunosc de la Buftea. Era un om cald, bun și era plin de viață, nu înțeleg cum de s-a întâmplat asta. Din păcate, asta este viața, azi ești, mâine nu mai ești. Condoleanțe familiei și Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a spus Doinița Oancea pentru CANCAN.RO.

Și Dorian Popa, care a fost coleg cu Ioan Isaiu în „Pariu cu viața”, a spus că este șocat de tragica veste.

„Nu pot să cred! Din păcate, într-o eră a nebuloasei, în alergarea după rezultate, după carieră și după împlinirea visurilor uităm de noi. Nu o să vă zic foarte multe, dar o să vă spun că și mie Doamne-Doamne mi-a tras un semnal de alarmă, tocmai de aceea mulți dintre cei care mă urmăresc au observat o schimbare în stilul meu de viață din ultimele luni de zile”, a spus Dorian Popa.

Cum a murit Ioan Isaiu

Ioan Isaiu se afla la București, implicat în filmări și proiecte, în momentul în care i s-a făcut rău brusc. Medicii au intervenit, însă nu au mai reușit să îi salveze viața. Primele date indică un posibil infarct.

Chiar dacă în ultimii ani era mai discret în aparițiile televizate, actorul continua să fie activ în teatru și în proiecte artistice.

Actorul a murit înainte să își îndeplinească ultima dorință. Într-un interviu mai vechi, el a spus că regretă că nu a făcut copii și că speră ca Dumnezeu să-l ajute să devină tătic. Înainte să moară, acesta a sperat să vadă și schimbări în politica din România, dar n-a mai apucat.

„Regret că nu am copii, dar nu este timpul pierdut. Sperăm că Dumnezeu se va uita și la noi și ne va da un suflețel”, spunea actorul într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani.

VEZI ȘI: Ultima conversație pe care Ioan Isaiu a avut-o cu Monica Davidescu. Ce i-a mărturisit colegei de breaslă
Ce i-a schimbat destinul lui Ioan Isaiu, de fapt. Carmen Harra: „Vârsta de 56 de ani a fost un punct de cotitură”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 11 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 11 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion…
Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Anunțul făcut de apropiați
Știri
Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Anunțul făcut de apropiați
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Mediafax
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în...
România, pe ultimele locuri din lume la capitolele stat de drept și transparență guvernamentală. Cum își percep românii propria țară în Indexul Democrației
Gandul.ro
România, pe ultimele locuri din lume la capitolele stat de drept și transparență...
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru...
Destinația subestimată din Europa care pare desprinsă dintr-un basm, dar este aproape necunoscută turiștilor: sate de poveste și castele medievale
Adevarul
Destinația subestimată din Europa care pare desprinsă dintr-un basm, dar este aproape necunoscută...
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un...
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă” a Strâmtorii Ormuz
Mediafax
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă”...
Parteneri
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Monica Davidescu, Aurelian Temișan și fiica lor, eleganți și asortați la nunta Andreei Bălan: „Casă de piatră și sufletul plin de iubire”
Click.ro
Monica Davidescu, Aurelian Temișan și fiica lor, eleganți și asortați la nunta Andreei Bălan: „Casă...
EXCLUSIV Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt convinși că n-are nicio șansă”
Digi 24
EXCLUSIV Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
Digi24
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe,...
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Promotor.ro
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
România, pe ultimele locuri din lume la capitolele stat de drept și transparență guvernamentală. Cum își percep românii propria țară în Indexul Democrației
Gandul.ro
România, pe ultimele locuri din lume la capitolele stat de drept și transparență guvernamentală. Cum...
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 11 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 11 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Anunțul făcut de apropiați
Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Anunțul făcut de apropiați
Marele absent de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Nimeni nu se gândea că el o să lipsească!
Marele absent de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Nimeni nu se gândea că el o să lipsească!
Tradiția pe care Simona Trașcă nu o va respecta la nunta ei cu Marian Buzilă: „Nu vreau să ...
Tradiția pe care Simona Trașcă nu o va respecta la nunta ei cu Marian Buzilă: „Nu vreau să mi se facă rău”
Mesajul subliminal transmis de George Burcea în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea: ”Comedie!”
Mesajul subliminal transmis de George Burcea în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea: ”Comedie!”
Doliu în lumea muzicii populare! A murit Maria Văduva
Doliu în lumea muzicii populare! A murit Maria Văduva
Vezi toate știrile