Ioan Isaiu și-a presimțit moartea?! Postare bizară înainte să facă infarct

Actorul Ioan Isaiu și-ar fi „prevestit” sfârșitul. Dispariția sa fulgerătoare, la doar 56 de ani, a șocat lumea artistică și a readus în atenție un mesaj publicat de el înainte de tragedie.

Este vorba despre o poezie postată de actor în luna februarie, care acum este redistribuită masiv și analizată în detaliu de fani. Poezia publicată de Ioan Isaiu este despre speranță, dar și despre singurătate, semn că viața lui nu era tocmai roz în ultima vreme.

Unii fanii au interpretat textul ca pe o simplă creație artistică, în timp ce alții l-au văzut ca pe un mesaj cu o încărcătură aproape premonitorie. Indiferent de interpretare, postarea a devenit unul dintre cele mai distribuite conținuturi legate de actor în ultimele zile. Cei care l-au cunoscut au povestit că actorul avea o sensibilitate aparte și că și-a dedicat viața teatrului și poeziei. El și-a pus sufletul în fiecare poezie și poveste împărtășită pe social media. Acesta încerca să țină legătura cu fanii cât mai mult și le arată universul lui.

„Caută-mă

În speranță, în adânc,

Cunoaște-mă

Cum nu mă mai știu.

Șoptește-mi clipa

Care trece cu mine,

Când totul e rece

Și totu-i pustiu.”, a postat actorul.

Colegii de breaslă sunt șocați

Apropiații au spus că acesta avea o fire introspectivă și că obișnuia, ocazional, să scrie texte și poezii. Această latură mai puțin cunoscută a ieșit acum la suprafață.

Moartea actorului a generat reacții puternice în rândul colegilor de breaslă. Doinița Oancea, actrița cu care Isaiu a jucat în multe telenovele, a spus că acesta a fost un om și un artist extraordinar și că îi este greu să accepte că a murit.

„Era un om extraordinar, sunt surprinsă. Am interacționat de-a lungul timpului, îl cunosc de la Buftea. Era un om cald, bun și era plin de viață, nu înțeleg cum de s-a întâmplat asta. Din păcate, asta este viața, azi ești, mâine nu mai ești. Condoleanțe familiei și Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a spus Doinița Oancea pentru CANCAN.RO.

Și Dorian Popa, care a fost coleg cu Ioan Isaiu în „Pariu cu viața”, a spus că este șocat de tragica veste.

„Nu pot să cred! Din păcate, într-o eră a nebuloasei, în alergarea după rezultate, după carieră și după împlinirea visurilor uităm de noi. Nu o să vă zic foarte multe, dar o să vă spun că și mie Doamne-Doamne mi-a tras un semnal de alarmă, tocmai de aceea mulți dintre cei care mă urmăresc au observat o schimbare în stilul meu de viață din ultimele luni de zile”, a spus Dorian Popa.

Cum a murit Ioan Isaiu

Ioan Isaiu se afla la București, implicat în filmări și proiecte, în momentul în care i s-a făcut rău brusc. Medicii au intervenit, însă nu au mai reușit să îi salveze viața. Primele date indică un posibil infarct.

Chiar dacă în ultimii ani era mai discret în aparițiile televizate, actorul continua să fie activ în teatru și în proiecte artistice.

Actorul a murit înainte să își îndeplinească ultima dorință. Într-un interviu mai vechi, el a spus că regretă că nu a făcut copii și că speră ca Dumnezeu să-l ajute să devină tătic. Înainte să moară, acesta a sperat să vadă și schimbări în politica din România, dar n-a mai apucat.

„Regret că nu am copii, dar nu este timpul pierdut. Sperăm că Dumnezeu se va uita și la noi și ne va da un suflețel”, spunea actorul într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani.

