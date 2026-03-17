Acasă » Știri » Un pasager aflat la bordul unui avion a deschis uşa în mers și a sărit pe pistă. Martorii au asistat la scene şocante

Un pasager aflat la bordul unui avion a deschis uşa în mers și a sărit pe pistă. Martorii au asistat la scene şocante

De: David Ioan 17/03/2026 | 17:12
Un pasager aflat la bordul unui avion a deschis uşa în mers și a sărit pe pistă. Martorii au asistat la scene şocante
Un pasager aflat la bordul unui avion a deschis uşa în mers și a sărit pe pistă. Martorii au asistat la scene şocante. Foto: Freepik

Un incident grav la un aeroport din Varșovia a avut loc pe 12 martie 2026, când un pasager al unui zbor din Tenerife a provocat panică după ce a deschis ușa aeronavei în timp ce aceasta se deplasa pe pistă.

Bărbatul, care devenise agresiv încă din timpul zborului, a ignorat instrucțiunile echipajului și a creat o situație de risc major pentru toți cei aflați la bord.

Un pasager aflat la bordul unui avion a deschis uşa în mers și a sărit pe pistă

Potrivit raportului echipajului, pasagerul spaniol de 27 de ani a refuzat să rămână pe locul său, a deranjat alți pasageri și a lovit un membru al echipajului. După aterizare, în timp ce avionul rula spre terminal, acesta a deschis brusc ușa și a declanșat automat scara de evacuare.

Ofițerii Gărzii de Frontieră, aflați pe pistă, au observat deschiderea neașteptată a ușii și extinderea scării. La scurt timp, bărbatul a coborât și a încercat să fugă, însă a fost rapid prins, imobilizat și încătușat de agenți.

Martorii au asistat la scene şocante

După intervenție, pasagerul a fost transportat la infirmeria aeroportului, apoi reținut. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. De asemenea, comandantul Postului de Poliție de Frontieră din Varșovia-Okęcie a emis o decizie de expulzare a cetățeanului spaniol de pe teritoriul Poloniei.

Ulterior, instanța a dispus plasarea acestuia într-un centru de detenție pentru străini pentru o perioadă de trei luni, în așteptarea procedurilor legale.

