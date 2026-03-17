Un pasager aflat la bordul unui avion a deschis uşa în mers și a sărit pe pistă. Martorii au asistat la scene şocante

Un incident grav la un aeroport din Varșovia a avut loc pe 12 martie 2026, când un pasager al unui zbor din Tenerife a provocat panică după ce a deschis ușa aeronavei în timp ce aceasta se deplasa pe pistă.

Bărbatul, care devenise agresiv încă din timpul zborului, a ignorat instrucțiunile echipajului și a creat o situație de risc major pentru toți cei aflați la bord.

Un pasager aflat la bordul unui avion a deschis uşa în mers și a sărit pe pistă

Potrivit raportului echipajului, pasagerul spaniol de 27 de ani a refuzat să rămână pe locul său, a deranjat alți pasageri și a lovit un membru al echipajului. După aterizare, în timp ce avionul rula spre terminal, acesta a deschis brusc ușa și a declanșat automat scara de evacuare.

Ofițerii Gărzii de Frontieră, aflați pe pistă, au observat deschiderea neașteptată a ușii și extinderea scării. La scurt timp, bărbatul a coborât și a încercat să fugă, însă a fost rapid prins, imobilizat și încătușat de agenți.

Martorii au asistat la scene şocante

După intervenție, pasagerul a fost transportat la infirmeria aeroportului, apoi reținut. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. De asemenea, comandantul Postului de Poliție de Frontieră din Varșovia-Okęcie a emis o decizie de expulzare a cetățeanului spaniol de pe teritoriul Poloniei.

Ulterior, instanța a dispus plasarea acestuia într-un centru de detenție pentru străini pentru o perioadă de trei luni, în așteptarea procedurilor legale.

CITEŞTE ŞI: Limita de 100 de mililitri, scoasă din aeroport. Anunțul momentului pentru românii care călătoresc cu avionul

Pasagerii care ascultă muzică fără căști vor fi dați jos din avion. Compania aeriană care a luat deja decizia