Pasagerii care ascultă muzică fără căști vor fi dați jos din avion. Compania aeriană care a luat deja decizia

De: Irina Vlad 10/03/2026 | 18:42
Reguli noi pentru pasagerii din avion/ sursă foto: Pixabay.com

United Airlines ia măsuri pentru a limita zgomotul în cabinele avioanelor sale, permițând în același timp călătorilor să utilizeze dispozitivele electronice personale. Oficialii companiei au modificat așa-numitul contract de transport, care prezintă regulile și politicile comportamentului pasagerilor în timpul zborurilor, pentru a le impune tuturor să poarte căști atunci când ascultă muzică pe un dispozitiv.

Compania aeriană a declarat, de asemenea, că își rezervă dreptul de a da jos din avion orice persoană care nu respectă noile reguli și de a-i interzice să mai zboare cu United Airlines în viitor. Anunțul vine în urma actualizării „contractului de transport” al companiei aeriene luna trecută, care afectează serviciile din Marea Britanie către orașe americane foarte căutate, inclusiv New York și Los Angeles.

Orice pasager care ascultă muzică, vizionează un videoclip sau derulează imagini de pe rețelele de socializare care emite sunet trebuie să poarte căști, prevede contractul de transport revizuit, pe care United Airlines l-a actualizat discret vineri.

Transportatorul poate, de asemenea, „refuza transportul, în mod permanent”, oricărui pasager care „nu utilizează căști atunci când ascultă conținut audio sau video”, conform noilor reguli ale companiei aeriene.

Expertul în călătorii Scott Keyes a declarat pentru presa străină că nu cunoaște nicio altă companie aeriană importantă din SUA care să fi adoptat o astfel de regulă. Transportatorii încurajează pasagerii să poarte căști, dar niciunul nu menționează în mod explicit că nerespectarea acestei cerințe ar putea duce la coborârea sa din avion.

„Aceasta este în concordanță cu modul în care se comportă marea majoritate a călătorilor și ar dori ca și ceilalți să se comporte. De obicei, doar un număr mic de persoane din avioane fac zgomot pentru că nu folosesc căști, așa că aceasta este o modalitate elegantă de a trata aceste persoane.”, a spus expertul Scott Keyes.

În ciuda faptului că în călătoriile pe distanțe lungi se oferă căști gratuite sau că pasagerii își aduc propriile căști, unele persoane continuă să asculte conținutul media pe dispozitivele proprii prin difuzoarele acestora în timpul zborului. Acest comportament nu numai că provoacă nemulțumire și frustrare pasagerilor din apropiere, dar poate duce acum la evacuarea din avion.

