Ce i-ar fi adus sfârșitul Andreei Anița, de fapt. Sora ei face dezvăluiri uluitoare: ”Eu nu ascund adevărul!”

De: Irina Vlad 10/03/2026 | 20:19
Andreea Anița a murit în ziua aniversării mamei sale /Foto: Facebook

Apart noi detalii din ultimele zile de viață ale Andreei Anița, tânăra de 27 de ani care a murit în ziua în care zeci de donatori au reușit să stârngă peste 2 milioane de dolari necesari pentru tratarea cancerului – cu care fusese diagnosticată de la vârsta de 16 ani. Magdalena, sora ei, rupe tăcerea și vorbește despre ultimele clipe din viața susorii ei. 

Povestea Andreei Anița a ajuns cunoscută la nivel național, iar cazul ei a reușit să impresioneze zeci de oameni cu inimă mare. Diagnosticată la doar 16 ani cu o formă agresivă de cancer, viața Andreea începuse să capete sens atunci când a aflat că boala ei are un tratament. Avea nevoie de 2,3 milioane de dolari pentru a ajunge în America, acolo unde ar fi urmat acest tratament. Cu ajutorul donațiilor, în doar 8 zile s-au strâns banii, însă Andreea și-a dat ultima suflare chiar în ziua în care suma finală a fost completată cu ultimul cent.

Andreea Anița avea doar 27 de ani/ sursă foto: social media

De ce a murit, de fapt, Andreea Anița?

În spatele acestui deznodământ tragic, familia și apropiații au încercat aproape tot timpul să afle ce s-a întâmplat și cum de s-a ajuns în acest punct. De ce Andreea nu a putut fi salvată. Magdalena, sora tinerei, susține că totul a îneput cu o complicație la plămâni.

„Eu nu ascund adevărul. Andreea a ajuns la Spitalul Memorial cu bronhopneumonie. A doua zi de când a ajuns a fost intubată pentru că abia mai putea respira. Avea atacuri de panică, plămânii erau foarte afectați. A trebuit să fie intubată. A fost aproape o lună intubată.

S-a tratat bronhopneumonia, deși șefa de la ATI spunea că nu bronhopneumonia e cauza principală, ci tumorile, dar noi știam că tumorile sunt ținute sub control, căci aveam păreri de la medici din America și din Barcelona. Ni s-a spus zilnic că ultimele ei zile vor fi pe patul ăla de spital. Andreea a dovedit contrariul, pentru că a învins bronhopneumonia”, a spus sora Andreei.

Andreea Anița suferea de cancer de la vârsta de 16 ani/ sursă foto: social media

După ce s-a vindecat de bronhopneumonie, starea Andreei de sănătate începuse să se stabilizeze. Totuși, medicii au decis să îi facă o traheostomie ca să poată respira mai bine și să îi protejeze plămânii în perioada de recuperare.

„Analizele au fost în regulă la un moment dat. I-au pus o traheostomă să ventileze plămânii, timp în care tot sedată era. La un moment dat, i-au oprit sedarea și s-a trezit. Bronhopneumonia a fost tratată complet, din ce au spus ei. Am stat câteva zile cu ea și era în regulă. Nu puteau încă să scoată traheostoma, nu știu din ce motiv, nu ne-au spus. Ne-au spus că totul era foarte bine, toate culturile erau sterile. Infecția plecase complet, totul arăta perfect”. a mai spus sora Andreei.

După trei zile de la intervenție, i s-a oprit administrarea cu unul dintre antibiotice. Atunci a fost momentul în care Andreea a început să aibă convulsii. Sora fetei a decis să o mute din acel spital din cazuă că medicii nu comunicau cu rudele și păreau deranjați când li se puneau întrebări despre evoluția Andreei. La trei ore de la mutarea din spital, familia a aflat că Andreea făcuse septicemie și că este infectată cu bacteria klebsilla.

„În trei ore de la mutarea din spital ni s-a spus clar că are klebsiella, că era în sepsis (n. red.: septicemie), de fapt și nouă ni s-a spus cu două zile înainte că totul era în regulă. În ziua în care am zis că o mutăm ni s-a zis că infecția este din nou activă: cum cu două zile înainte nu era și deodată a reapărut? A fost o comunicare ciudată, mi s-a părut că ni se ascund informații. La Colțea ni s-au oferit toate informațiile în trei ore, am aflat totul instant.

Când a fost internată la Memorial, nu ni s-a spus că are această bacterie, deloc, deși i-au luat culturi regulat, au făcut analize regulat. Dacă stăm bine și ne gândim de unde ar fi putut lua bacteria? Doamna director i-a zis lui Dany Cek că Andreea ar fi dezvoltat singură klebsiella în timp ce a stat acolo intubată. Asta nu știu dacă este posibil. În același timp, mă gândesc că dacă ar fi luat-o înainte ar fi descoperit-o”, a mai spus sora Andreei.

Ți se rupe sufletul! Mama Andreei Anița, primul mesaj după ce și-a condus fiica pe ultimul drum: „Păcatele unui întreg arbore genealogic”

Gestul făcut de apropiați la înmormântarea Andreei Anița, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer

