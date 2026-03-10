Acasă » Știri » Un cunoscut luptător MMA a murit într-un accident rutier cumplit. A lăsat în urmă o soție însărcinată și o fetiță de doar 2 anișori

Un cunoscut luptător MMA a murit într-un accident rutier cumplit. A lăsat în urmă o soție însărcinată și o fetiță de doar 2 anișori

De: Alina Drăgan 10/03/2026 | 20:47
Un cunoscut luptător MMA a murit într-un accident rutier cumplit. A lăsat în urmă o soție însărcinată și o fetiță de doar 2 anișori
Ibrahim Cholo s-a stins din viață în urma unui grav accident rutier /Foto: Instagram

Doliu în lumea MMA! Un celebrul luptător s-a stins din viață la vârsta de numai 28 de ani. Acesta a murit în urma unui grav accident rutier. Vestea tristă a decesului i-a șocat pe fani, iar mesajele de condoleanțe au început să scurgă în mediul online. Sportivul a lăsat în urmă o fetiță de numai doi ani și o soție însărcinată.

Luptătorul german de arte marțiale mixte, Ibrahim Cholo, s-a stins din viață în data de 8 martie, după ce a fost implicat într-un accident rutier extrem de grav. Impactul a avut loc în Germania, în apropiere de Wuppertal, landul Renania de Nord-Westfalia.

Ibrahim Cholo s-a stins din viață în urma unui grav accident rutier

Ibrahim Cholo a murit duminică seara, la vârsta de doar 28 de ani, în urma unui grav accident rutier. Potrivit autorităților, impactul s-a produs la ora 21:15, atunci când luptătorul MMA a pierdut controlul bolidului pe care îl conducea.

Se pare că acesta încerca să depășească mașina fratelui său atunci când a intrat într-o curbă periculoasă și a pierdut controlul volanului. Mașina sportivului a dreapta, a ieșit de pe carosabil și a intrat în plin cu partea laterală în zidul unei case.

În urma accidentului, alarma a fost dată imediat, autoritățile fiind anunțate de către sistemul automat de apel de urgență al mașinii. Însă, echipele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru sportiv și doar au declarat decesul.

Ibrahim Cholo s-a stins din viață /Foto: Instagram

Moartea luptătorului a îndoliat comunitatea MMA. Tragedia a fost confirmată și de Ivan Dijakovici, coproprietar al celebrului UFD-Gym din Düsseldorf, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

„28 de ani. S-a trezit fără să știe că va fi ultima dată când o face. Ai fost un om bun, frate. Într-adevăr, moartea nu cunoaște vârstă sau timp”, a transmis și Tamerlan Dulatov, vedeta Oktagon.

Ibrahim Cholo a lăsat în urma sa o carieră promițătoare în MMA, dar și o fetiță de numai doi ani care nu o să își mai vadă niciodată tatăl. De asemenea, soția acestuia este însărcinată și urmează să aducă pe lume al doilea copil.

Alin Pașcondea a murit într-un accident rutier cumplit. Doi copii de 7 și 9 ani au rămas acum orfani de tată

Karla a murit la doar 25 de ani într-un accident rutier cumplit. La aflarea veștii, tatăl său și-a pus capăt zilelor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
El este Nicolae Dumitrescu, șoferul român care a murit în timp ce se afla la o fabrică din Germania. I s-a făcut rău subit
Știri
El este Nicolae Dumitrescu, șoferul român care a murit în timp ce se afla la o fabrică din…
Mesajul transmis de Adrian Kaan după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stârnit un val de controverse
Știri
Mesajul transmis de Adrian Kaan după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stârnit un val…
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări...
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
Gandul.ro
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele Parlamentului iranian cere ochi pentru ochi
Adevarul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu...
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
Digi24
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza...
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva...
Parteneri
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Click.ro
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină...
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala perfectă pentru Netflix, YouTube, Disney+ sau HBO Max
go4it.ro
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala...
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
Gandul.ro
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
El este Nicolae Dumitrescu, șoferul român care a murit în timp ce se afla la o fabrică din Germania. ...
El este Nicolae Dumitrescu, șoferul român care a murit în timp ce se afla la o fabrică din Germania. I s-a făcut rău subit
Mesajul transmis de Adrian Kaan după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stârnit un val de controverse
Mesajul transmis de Adrian Kaan după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stârnit un val de controverse
Noi informații în cazul Elenei Burcioiu, românca de 21 de ani dispărută în Italia. Polițiștii ...
Noi informații în cazul Elenei Burcioiu, românca de 21 de ani dispărută în Italia. Polițiștii sunt în căutarea unui bărbat
Ce i-ar fi adus sfârșitul Andreei Anița, de fapt. Sora ei face dezvăluiri uluitoare: ”Eu nu ascund ...
Ce i-ar fi adus sfârșitul Andreei Anița, de fapt. Sora ei face dezvăluiri uluitoare: ”Eu nu ascund adevărul!”
Afacerea cu care Dan Șucu vrea să dea lovitura în București. Patronul Rapidului, proiect măreț ...
Afacerea cu care Dan Șucu vrea să dea lovitura în București. Patronul Rapidului, proiect măreț pe Nordului
Trucul simplu care îți poate prelungi viața: ”Conțin un amestec de vitamine liposolubile, hidrosolubile ...
Trucul simplu care îți poate prelungi viața: ”Conțin un amestec de vitamine liposolubile, hidrosolubile și minerale”
Vezi toate știrile