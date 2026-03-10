Un cunoscut luptător MMA a murit într-un accident rutier cumplit. A lăsat în urmă o soție însărcinată și o fetiță de doar 2 anișori

Doliu în lumea MMA! Un celebrul luptător s-a stins din viață la vârsta de numai 28 de ani. Acesta a murit în urma unui grav accident rutier. Vestea tristă a decesului i-a șocat pe fani, iar mesajele de condoleanțe au început să scurgă în mediul online. Sportivul a lăsat în urmă o fetiță de numai doi ani și o soție însărcinată.

Luptătorul german de arte marțiale mixte, Ibrahim Cholo, s-a stins din viață în data de 8 martie, după ce a fost implicat într-un accident rutier extrem de grav. Impactul a avut loc în Germania, în apropiere de Wuppertal, landul Renania de Nord-Westfalia.

Ibrahim Cholo s-a stins din viață în urma unui grav accident rutier

Ibrahim Cholo a murit duminică seara, la vârsta de doar 28 de ani, în urma unui grav accident rutier. Potrivit autorităților, impactul s-a produs la ora 21:15, atunci când luptătorul MMA a pierdut controlul bolidului pe care îl conducea.

Se pare că acesta încerca să depășească mașina fratelui său atunci când a intrat într-o curbă periculoasă și a pierdut controlul volanului. Mașina sportivului a dreapta, a ieșit de pe carosabil și a intrat în plin cu partea laterală în zidul unei case.

În urma accidentului, alarma a fost dată imediat, autoritățile fiind anunțate de către sistemul automat de apel de urgență al mașinii. Însă, echipele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru sportiv și doar au declarat decesul.

Moartea luptătorului a îndoliat comunitatea MMA. Tragedia a fost confirmată și de Ivan Dijakovici, coproprietar al celebrului UFD-Gym din Düsseldorf, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

„28 de ani. S-a trezit fără să știe că va fi ultima dată când o face. Ai fost un om bun, frate. Într-adevăr, moartea nu cunoaște vârstă sau timp”, a transmis și Tamerlan Dulatov, vedeta Oktagon.

Ibrahim Cholo a lăsat în urma sa o carieră promițătoare în MMA, dar și o fetiță de numai doi ani care nu o să își mai vadă niciodată tatăl. De asemenea, soția acestuia este însărcinată și urmează să aducă pe lume al doilea copil.

Alin Pașcondea a murit într-un accident rutier cumplit. Doi copii de 7 și 9 ani au rămas acum orfani de tată

Karla a murit la doar 25 de ani într-un accident rutier cumplit. La aflarea veștii, tatăl său și-a pus capăt zilelor